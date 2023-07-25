Аэропорт в ХМАО отремонтирует компания из Кургана за 34 миллиона рублей

26 июля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен за 100 дней отремонтировать аэропорт Ханты-Мансийска Фото: Александр Елизаров © URA.RU Компания «Аверком» из Кургана за 34 миллиона рублей отремонтирует аэропорт Ханты-Мансийска. По данным сайта «Госзакупки» строительная фирма выиграла тендер на производство работ по капитальному ремонту аэровокзального комплекса. «ООО „Аверком“ стало победителем открытого конкурса на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства „Аэропорт Ханты-Мансийск. Аэровокзальный комплекс“. Цена контракта — 34 060 067 рублей», — указано в результатах тендера. Строительная компания была единственным участником аукциона. Заявку «Аверкома» организаторы признали соответствующей всем требованиям торгов. По контракту строители должны за 100 дней отремонтировать первый этаж и туалет аэропорта, заменить радиаторы отопления, установить двери, перегородки и систему для слабослышащих. Агентство направило в аэропорт и в компанию «Аверком» запросы с просьбой прокомментировать условия сотрудничества. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что транспортный надзор ХМАО обнаружил нарушения безопасности в международном аэропорту Ханты-Мансийска. Ведомство установило, что на постах досмотра воздушной гавани не хватает работников для обеспечения безопасности.

Компания «Аверком» из Кургана за 34 миллиона рублей отремонтирует аэропорт Ханты-Мансийска. По данным сайта «Госзакупки» строительная фирма выиграла тендер на производство работ по капитальному ремонту аэровокзального комплекса. «ООО „Аверком“ стало победителем открытого конкурса на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства „Аэропорт Ханты-Мансийск. Аэровокзальный комплекс“. Цена контракта — 34 060 067 рублей», — указано в результатах тендера. Строительная компания была единственным участником аукциона. Заявку «Аверкома» организаторы признали соответствующей всем требованиям торгов. По контракту строители должны за 100 дней отремонтировать первый этаж и туалет аэропорта, заменить радиаторы отопления, установить двери, перегородки и систему для слабослышащих. Агентство направило в аэропорт и в компанию «Аверком» запросы с просьбой прокомментировать условия сотрудничества. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что транспортный надзор ХМАО обнаружил нарушения безопасности в международном аэропорту Ханты-Мансийска. Ведомство установило, что на постах досмотра воздушной гавани не хватает работников для обеспечения безопасности.