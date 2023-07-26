26 июля 2023

В Тюменской области урожайность зерна снизится на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка зерновых в Херсонской области. Херсон, комбайн, пшеница, зерно, сельское хозяйство
Причиной сокращения урожайности зерна стала аномальная жара Фото:

Тюменские аграрии заявили, что осенью 2023 года урожай зерна будет меньше, чем в 2022 году. По предварительным данным, он сократится на 30%. По мнению заместителя гендиректора агрофирмы «КРиММ» Вадима Гринева, причиной стала аномальная жара.

«Засуха в начале сезона, безусловно, повлияла. То, что сейчас идут дожди, это хорошо для страховых компаний, так как среднестатистический объем осадков не позволяет получить компенсацию за ущерб», — заявил Гринев в разговоре с РБК Тюмень. Он отметил, что урожайность сократится примерно на 30%.

По словам генерального директора «АРСИБ АГРО» Александра Надеина, также повлиять на уменьшение урожая в этом году могут затяжные дожди осенью. Есть вероятность, что созревшие колосья намокнут и упадут, однако такого рода потери не велики.

Ранее URA.RU писало, что тюменские фермеры прогнозировали низкую урожайность в этом году. На это влияет рекордное количество вредителей и болезней. Как рассказал один из земледельцев, для обработки земли используются ядохимикаты, однако они не всегда оказываются эффективными.

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Тюменские аграрии заявили, что осенью 2023 года урожай зерна будет меньше, чем в 2022 году. По предварительным данным, он сократится на 30%. По мнению заместителя гендиректора агрофирмы «КРиММ» Вадима Гринева, причиной стала аномальная жара. «Засуха в начале сезона, безусловно, повлияла. То, что сейчас идут дожди, это хорошо для страховых компаний, так как среднестатистический объем осадков не позволяет получить компенсацию за ущерб», — заявил Гринев в разговоре с РБК Тюмень. Он отметил, что урожайность сократится примерно на 30%. По словам генерального директора «АРСИБ АГРО» Александра Надеина, также повлиять на уменьшение урожая в этом году могут затяжные дожди осенью. Есть вероятность, что созревшие колосья намокнут и упадут, однако такого рода потери не велики. Ранее URA.RU писало, что тюменские фермеры прогнозировали низкую урожайность в этом году. На это влияет рекордное количество вредителей и болезней. Как рассказал один из земледельцев, для обработки земли используются ядохимикаты, однако они не всегда оказываются эффективными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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