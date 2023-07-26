В Тюменской области урожайность зерна снизится на 30%

27 июля 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Причиной сокращения урожайности зерна стала аномальная жара Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Тюменские аграрии заявили, что осенью 2023 года урожай зерна будет меньше, чем в 2022 году. По предварительным данным, он сократится на 30%. По мнению заместителя гендиректора агрофирмы «КРиММ» Вадима Гринева, причиной стала аномальная жара. «Засуха в начале сезона, безусловно, повлияла. То, что сейчас идут дожди, это хорошо для страховых компаний, так как среднестатистический объем осадков не позволяет получить компенсацию за ущерб», — заявил Гринев в разговоре с РБК Тюмень. Он отметил, что урожайность сократится примерно на 30%. По словам генерального директора «АРСИБ АГРО» Александра Надеина, также повлиять на уменьшение урожая в этом году могут затяжные дожди осенью. Есть вероятность, что созревшие колосья намокнут и упадут, однако такого рода потери не велики. Ранее URA.RU писало, что тюменские фермеры прогнозировали низкую урожайность в этом году. На это влияет рекордное количество вредителей и болезней. Как рассказал один из земледельцев, для обработки земли используются ядохимикаты, однако они не всегда оказываются эффективными.

Тюменские аграрии заявили, что осенью 2023 года урожай зерна будет меньше, чем в 2022 году. По предварительным данным, он сократится на 30%. По мнению заместителя гендиректора агрофирмы «КРиММ» Вадима Гринева, причиной стала аномальная жара. «Засуха в начале сезона, безусловно, повлияла. То, что сейчас идут дожди, это хорошо для страховых компаний, так как среднестатистический объем осадков не позволяет получить компенсацию за ущерб», — заявил Гринев в разговоре с РБК Тюмень. Он отметил, что урожайность сократится примерно на 30%. По словам генерального директора «АРСИБ АГРО» Александра Надеина, также повлиять на уменьшение урожая в этом году могут затяжные дожди осенью. Есть вероятность, что созревшие колосья намокнут и упадут, однако такого рода потери не велики. Ранее URA.RU писало, что тюменские фермеры прогнозировали низкую урожайность в этом году. На это влияет рекордное количество вредителей и болезней. Как рассказал один из земледельцев, для обработки земли используются ядохимикаты, однако они не всегда оказываются эффективными.