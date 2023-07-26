На День города местные базы отдыха сорвут куш на празднующих тюменцах

27 июля 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

День города многие тюменцы предпочитают отмечать загородом Фото: Денис Моргунов © URA.RU На День города, который пройдет в Тюмени 29 июля, не осталось свободных домов и коттеджей на местных базах отдыха. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили сотрудники сразу нескольких компаний, предоставляющих услуги по аренде. «На субботу, 29 июля, у нас уже давно все дома и коттеджи забронированы. И ближайшая свободная дата — 26 августа», — сообщил сотрудник базы отдыха «Боровое». Не территории другого популярного места среди тюменцев — «Кулига парк» — также на праздничную субботу не осталось свободных мест. Там сообщили, что ближайшая свободная дата — середина августа. На местном курорте, расположенном по Салаирскому тракту, базе «Верхний бор», корреспонденту также подтвердили аншлаг на День города. Сотрудница базы ответила, что, несмотря на ремонт территории, вся база полностью забронирована. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды владельцы местных баз отдыха несли убытки. По некоторым данным, доходы из-за введенного режима ЧС и пожаров, бизнесменов упали на 90%.

На День города, который пройдет в Тюмени 29 июля, не осталось свободных домов и коттеджей на местных базах отдыха. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердили сотрудники сразу нескольких компаний, предоставляющих услуги по аренде. «На субботу, 29 июля, у нас уже давно все дома и коттеджи забронированы. И ближайшая свободная дата — 26 августа», — сообщил сотрудник базы отдыха «Боровое». Не территории другого популярного места среди тюменцев — «Кулига парк» — также на праздничную субботу не осталось свободных мест. Там сообщили, что ближайшая свободная дата — середина августа. На местном курорте, расположенном по Салаирскому тракту, базе «Верхний бор», корреспонденту также подтвердили аншлаг на День города. Сотрудница базы ответила, что, несмотря на ремонт территории, вся база полностью забронирована. Ранее агентство рассказывало о том, что из-за запрета властей на разжигание огня и плохой погоды владельцы местных баз отдыха несли убытки. По некоторым данным, доходы из-за введенного режима ЧС и пожаров, бизнесменов упали на 90%.