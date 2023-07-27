27 июля 2023

Бастрыкин заинтересовался отсутствием горячей воды в многоквартирном доме в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отключения горячей воды Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени, в котором отсутствует горячая вода. Об этом сообщили в пресс — службе СК России.

«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в многоквартирном жилом доме Тюмени на протяжении некоторого времени отсутствует горячая вода. <…> По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Уточняется, что в одной из квартир этого дома проживает мама с ребенком-инвалидом. Отсутствие горячей воды вызывает трудности при купании малолетнего.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени, в котором отсутствует горячая вода. Об этом сообщили в пресс — службе СК России. «В эфире федерального телеканала было озвучено, что в многоквартирном жилом доме Тюмени на протяжении некоторого времени отсутствует горячая вода. <…> По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России». Уточняется, что в одной из квартир этого дома проживает мама с ребенком-инвалидом. Отсутствие горячей воды вызывает трудности при купании малолетнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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