Бастрыкин заинтересовался отсутствием горячей воды в многоквартирном доме в Тюмени

Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту отключения горячей воды Фото: Пресс-служба Государственной Думы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о нарушениях прав жильцов многоквартирного дома в Тюмени, в котором отсутствует горячая вода. Об этом сообщили в пресс — службе СК России.

«В эфире федерального телеканала было озвучено, что в многоквартирном жилом доме Тюмени на протяжении некоторого времени отсутствует горячая вода. <…> По данному факту следственными органами СК России по Тюменской области проводится проверка. Председатель СК России поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову А.А. представить доклад о ходе проверки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Уточняется, что в одной из квартир этого дома проживает мама с ребенком-инвалидом. Отсутствие горячей воды вызывает трудности при купании малолетнего.