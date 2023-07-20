В Тюменской области собака напала на ребенка

Собака напала на ребенка, который катался на велосипеде в Аромашевском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Об это сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Прокуратура Аромашевского района провела проверку по обращению женщины о защите прав ее несовершеннолетнего сына, которого укусила собака. Установлено, что в апреле 2023 года в селе Аромашево собака укусила 10-летнего мальчика, когда он проезжал мимо нее на велосипеде. В результате укуса ребенку причинена рана левой голени», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в ходе разбирательств была установлена личность хозяйки собаки. Голышмановский районный суд обязал ее выплатить пострадавшему от укуса ребенку компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее агентство писало о том, что жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина искусавшей ее собаки. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года.