20 июля 2023

В Тюменской области собака напала на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, собака, дворняга, пес, бездомная собака
Собака напала на ребенка, который катался на велосипеде в Аромашевском районе Фото:

В Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Об это сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«Прокуратура Аромашевского района провела проверку по обращению женщины о защите прав ее несовершеннолетнего сына, которого укусила собака. Установлено, что в апреле 2023 года в селе Аромашево собака укусила 10-летнего мальчика, когда он проезжал мимо нее на велосипеде. В результате укуса ребенку причинена рана левой голени», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что в ходе разбирательств была установлена личность хозяйки собаки. Голышмановский районный суд обязал ее выплатить пострадавшему от укуса ребенку компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

Ранее агентство писало о том, что жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина искусавшей ее собаки. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года.

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В Аромашевском районе (Тюменская область) собака напала на десятилетнего ребенка, который катался на велосипеде. Об это сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «Прокуратура Аромашевского района провела проверку по обращению женщины о защите прав ее несовершеннолетнего сына, которого укусила собака. Установлено, что в апреле 2023 года в селе Аромашево собака укусила 10-летнего мальчика, когда он проезжал мимо нее на велосипеде. В результате укуса ребенку причинена рана левой голени», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что в ходе разбирательств была установлена личность хозяйки собаки. Голышмановский районный суд обязал ее выплатить пострадавшему от укуса ребенку компенсацию в размере 10 тыс. рублей. Ранее агентство писало о том, что жительница Тобольска отсудила 437 тысяч рублей у хозяина искусавшей ее собаки. Нападение на женщину произошло в июле 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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