Тюменцев заманивают на работу с зэками, предлагая бесплатное жилье

В Тюменской области не могут найти желающих следить за заключенными в деревенской колонии

28 июля 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Надзирателям предлагают бесплатное жилье и раннюю пенсию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцам предлагают стать надзирателями над заключенными колонии в Тобольском районе, предлагая взамен бесплатное жилье и другие блага. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Несмотря на льготы, ставки пустуют. «Вакансии инспектора отдела режима и охраны, осуществление надзора за осужденными. Место работы: колония-поселение №9 (деревня Лыткина, Тобольский район). На период службы для проживания предоставляется дом на берегу реки Иртыш. Сотрудники, имеющие выслугу от 10 лет, зарегистрированные в деревне, имеют право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья», — говорится в тексте объявления. Также надзирателям предлагают пакет льгот. Среди них ежеквартальные премии в 5 000 рублей, путевки в санатории, ранняя пенсия через 12-13 лет службы и дополнительный отпуск с оплатой проезда для всей семьи. Несмотря на вышеназванные бонусы, найти сотрудников на вакантные места оказалось нелегко. Аналогичные вакансии колония размещала несколько месяцев назад и потребность все еще не закрыта. Зарплата на данной должности составляет от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает, что доход будет увеличиваться пропорционально времени службы.

Тюменцам предлагают стать надзирателями над заключенными колонии в Тобольском районе, предлагая взамен бесплатное жилье и другие блага. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Несмотря на льготы, ставки пустуют. «Вакансии инспектора отдела режима и охраны, осуществление надзора за осужденными. Место работы: колония-поселение №9 (деревня Лыткина, Тобольский район). На период службы для проживания предоставляется дом на берегу реки Иртыш. Сотрудники, имеющие выслугу от 10 лет, зарегистрированные в деревне, имеют право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья», — говорится в тексте объявления. Также надзирателям предлагают пакет льгот. Среди них ежеквартальные премии в 5 000 рублей, путевки в санатории, ранняя пенсия через 12-13 лет службы и дополнительный отпуск с оплатой проезда для всей семьи. Несмотря на вышеназванные бонусы, найти сотрудников на вакантные места оказалось нелегко. Аналогичные вакансии колония размещала несколько месяцев назад и потребность все еще не закрыта. Зарплата на данной должности составляет от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает, что доход будет увеличиваться пропорционально времени службы.