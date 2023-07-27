27 июля 2023

Тюменцев заманивают на работу с зэками, предлагая бесплатное жилье

В Тюменской области не могут найти желающих следить за заключенными в деревенской колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, кпп, фсин россии, исправительная колония, пенитенциарная система
Надзирателям предлагают бесплатное жилье и раннюю пенсию Фото:

Тюменцам предлагают стать надзирателями над заключенными колонии в Тобольском районе, предлагая взамен бесплатное жилье и другие блага. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Несмотря на льготы, ставки пустуют.

«Вакансии инспектора отдела режима и охраны, осуществление надзора за осужденными. Место работы: колония-поселение №9 (деревня Лыткина, Тобольский район). На период службы для проживания предоставляется дом на берегу реки Иртыш. Сотрудники, имеющие выслугу от 10 лет, зарегистрированные в деревне, имеют право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья», — говорится в тексте объявления.

Также надзирателям предлагают пакет льгот. Среди них ежеквартальные премии в 5 000 рублей, путевки в санатории, ранняя пенсия через 12-13 лет службы и дополнительный отпуск с оплатой проезда для всей семьи.

Несмотря на вышеназванные бонусы, найти сотрудников на вакантные места оказалось нелегко. Аналогичные вакансии колония размещала несколько месяцев назад и потребность все еще не закрыта.

Зарплата на данной должности составляет от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает, что доход будет увеличиваться пропорционально времени службы.

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Тюменцам предлагают стать надзирателями над заключенными колонии в Тобольском районе, предлагая взамен бесплатное жилье и другие блага. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России». Несмотря на льготы, ставки пустуют. «Вакансии инспектора отдела режима и охраны, осуществление надзора за осужденными. Место работы: колония-поселение №9 (деревня Лыткина, Тобольский район). На период службы для проживания предоставляется дом на берегу реки Иртыш. Сотрудники, имеющие выслугу от 10 лет, зарегистрированные в деревне, имеют право на получение государственного жилищного сертификата для приобретения жилья», — говорится в тексте объявления. Также надзирателям предлагают пакет льгот. Среди них ежеквартальные премии в 5 000 рублей, путевки в санатории, ранняя пенсия через 12-13 лет службы и дополнительный отпуск с оплатой проезда для всей семьи. Несмотря на вышеназванные бонусы, найти сотрудников на вакантные места оказалось нелегко. Аналогичные вакансии колония размещала несколько месяцев назад и потребность все еще не закрыта. Зарплата на данной должности составляет от 20 до 35 тысяч рублей в месяц. Работодатель обещает, что доход будет увеличиваться пропорционально времени службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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