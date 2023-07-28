28 июля 2023

Тюменский губернатор Моор поучаствовал в экстремальном шоу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Моор проводит время на праздновании Дня города Тюмени вместе с жителями и гостями Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в экстремальном шоу на фестивале «Уличная классика» во время празднования Дня города Тюмени. Об этом рассказал мэр Руслан Кухарук в соцсети.

«Друзья, такого еще точно не было (два экстремала перепрыгнули трамплин со стоящим на вершине Моором — прим. URA.RU). Большое спасибо, это было очень круто! Друзья, аплодисменты!» — сообщил ведущий шоу на видео, размещенном в telegram-канале главы города Тюмени.

После трюка Александр Моор рассказал, что испытал незабываемые ощущения. «Впечатлило фристайл-шоу. Ребята на BMX-велосипедах и самокатах делают невероятные вещи. Предложили поучаствовать в трюке. Ощущения незабываемые», — сообщил тюменский губернатор в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями Тюмени. Событие происходило во время празднования Дня города областной столицы.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в экстремальном шоу на фестивале «Уличная классика» во время празднования Дня города Тюмени. Об этом рассказал мэр Руслан Кухарук в соцсети. «Друзья, такого еще точно не было (два экстремала перепрыгнули трамплин со стоящим на вершине Моором — прим. URA.RU). Большое спасибо, это было очень круто! Друзья, аплодисменты!» — сообщил ведущий шоу на видео, размещенном в telegram-канале главы города Тюмени. После трюка Александр Моор рассказал, что испытал незабываемые ощущения. «Впечатлило фристайл-шоу. Ребята на BMX-велосипедах и самокатах делают невероятные вещи. Предложили поучаствовать в трюке. Ощущения незабываемые», — сообщил тюменский губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями Тюмени. Событие происходило во время празднования Дня города областной столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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