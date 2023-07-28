Тюменский губернатор Моор поучаствовал в экстремальном шоу. Видео

29 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Моор проводит время на праздновании Дня города Тюмени вместе с жителями и гостями Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в экстремальном шоу на фестивале «Уличная классика» во время празднования Дня города Тюмени. Об этом рассказал мэр Руслан Кухарук в соцсети. «Друзья, такого еще точно не было (два экстремала перепрыгнули трамплин со стоящим на вершине Моором — прим. URA.RU). Большое спасибо, это было очень круто! Друзья, аплодисменты!» — сообщил ведущий шоу на видео, размещенном в telegram-канале главы города Тюмени. После трюка Александр Моор рассказал, что испытал незабываемые ощущения. «Впечатлило фристайл-шоу. Ребята на BMX-велосипедах и самокатах делают невероятные вещи. Предложили поучаствовать в трюке. Ощущения незабываемые», — сообщил тюменский губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями Тюмени. Событие происходило во время празднования Дня города областной столицы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в экстремальном шоу на фестивале «Уличная классика» во время празднования Дня города Тюмени. Об этом рассказал мэр Руслан Кухарук в соцсети. «Друзья, такого еще точно не было (два экстремала перепрыгнули трамплин со стоящим на вершине Моором — прим. URA.RU). Большое спасибо, это было очень круто! Друзья, аплодисменты!» — сообщил ведущий шоу на видео, размещенном в telegram-канале главы города Тюмени. После трюка Александр Моор рассказал, что испытал незабываемые ощущения. «Впечатлило фристайл-шоу. Ребята на BMX-велосипедах и самокатах делают невероятные вещи. Предложили поучаствовать в трюке. Ощущения незабываемые», — сообщил тюменский губернатор в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в импровизированной фотосессии с жителями Тюмени. Событие происходило во время празднования Дня города областной столицы.