30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

Собака покусала ребенка по вине тюменского муниципалитета

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Бродячая собака, вовремя не отловленная местными властями, прокусила несовершеннолетнему руку Фото:

В Голышмановском городском округе Тюменской области бродячая собака покусала ребенка по вине местной администрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Несовершеннолетнего укусила за кисть правой руки собака рыжего окраса породы „Лайка“. В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении.

Известно, что после нападения собаки мальчика доставили в больницу с диагнозом «укушенные раны правой кисти». Законный представитель ребенка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда.

Ранее URA.RU рассказало, что проблема бродячих собак является в Тюменской области массовой. Например, в Ишиме от укусов бесхозяйных животных пострадали шестеро подростков.

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В Голышмановском городском округе Тюменской области бродячая собака покусала ребенка по вине местной администрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Несовершеннолетнего укусила за кисть правой руки собака рыжего окраса породы „Лайка“. В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении. Известно, что после нападения собаки мальчика доставили в больницу с диагнозом «укушенные раны правой кисти». Законный представитель ребенка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда. Ранее URA.RU рассказало, что проблема бродячих собак является в Тюменской области массовой. Например, в Ишиме от укусов бесхозяйных животных пострадали шестеро подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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