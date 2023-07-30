Собака покусала ребенка по вине тюменского муниципалитета

В Голышмановском городском округе Тюменской области бродячая собака покусала ребенка по вине местной администрации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
«Несовершеннолетнего укусила за кисть правой руки собака рыжего окраса породы „Лайка“. В ходе проверки было установлено, что собака является бесхозяйной. К причинению телесных повреждений несовершеннолетнему привело бездействие администрации Голышмановского городского округа по отлову бездомных собак», — говорится в сообщении.
Известно, что после нападения собаки мальчика доставили в больницу с диагнозом «укушенные раны правой кисти». Законный представитель ребенка и местная администрация заключили мировое соглашение: муниципалитет выплатил пострадавшей стороне компенсацию морального вреда.
Ранее URA.RU рассказало, что проблема бродячих собак является в Тюменской области массовой. Например, в Ишиме от укусов бесхозяйных животных пострадали шестеро подростков.
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