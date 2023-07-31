Польша поставила снайперов на границе с Беларусью из-за «агрессивных иностранцев»

31 июля 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Польша разместила снайперов на своей границе Фото: Анна Майорова © URA.RU Польша поставила снайперов на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных сил. Такое решение объяснили якобы нападениями со стороны иностранцев. «Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — написали в командовании у себя в Twitter. Уполномоченный правительства по безопасности информпространства в Польше Станислав Жарин в своем twitter-аккаунте написал, что на границе с Белоруссией по-прежнему опасно. По его словам, польские военные ежедневно подвергаются нападениям со стороны иностранцев. Ранее политолог Ханна Крамер заявила, что Польша готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. По ее словам, поэтому Варшава продолжает обострять ситуацию, оправдываясь якобы борьбой с агрессором, пишет Life .

Польша поставила снайперов на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных сил. Такое решение объяснили якобы нападениями со стороны иностранцев. «Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — написали в командовании у себя в Twitter. Уполномоченный правительства по безопасности информпространства в Польше Станислав Жарин в своем twitter-аккаунте написал, что на границе с Белоруссией по-прежнему опасно. По его словам, польские военные ежедневно подвергаются нападениям со стороны иностранцев. Ранее политолог Ханна Крамер заявила, что Польша готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. По ее словам, поэтому Варшава продолжает обострять ситуацию, оправдываясь якобы борьбой с агрессором, пишет Life.