Польша поставила снайперов на границе с Беларусью из-за «агрессивных иностранцев»

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Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
Польша разместила снайперов на своей границе Фото:

Польша поставила снайперов на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных сил. Такое решение объяснили якобы нападениями со стороны иностранцев.

«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — написали в командовании у себя в Twitter.

Уполномоченный правительства по безопасности информпространства в Польше Станислав Жарин в своем twitter-аккаунте написал, что на границе с Белоруссией по-прежнему опасно. По его словам, польские военные ежедневно подвергаются нападениям со стороны иностранцев.

Ранее политолог Ханна Крамер заявила, что Польша готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. По ее словам, поэтому Варшава продолжает обострять ситуацию, оправдываясь якобы борьбой с агрессором, пишет Life.

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Польша поставила снайперов на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных сил. Такое решение объяснили якобы нападениями со стороны иностранцев. «Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — написали в командовании у себя в Twitter. Уполномоченный правительства по безопасности информпространства в Польше Станислав Жарин в своем twitter-аккаунте написал, что на границе с Белоруссией по-прежнему опасно. По его словам, польские военные ежедневно подвергаются нападениям со стороны иностранцев. Ранее политолог Ханна Крамер заявила, что Польша готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. По ее словам, поэтому Варшава продолжает обострять ситуацию, оправдываясь якобы борьбой с агрессором, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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