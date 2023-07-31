Польша поставила снайперов на границе с Беларусью из-за «агрессивных иностранцев»

Польша поставила снайперов на границе с Республикой Беларусь. Об этом сообщили в генеральном командовании польских Вооруженных сил. Такое решение объяснили якобы нападениями со стороны иностранцев.
«Вечерняя прогулка на свежем воздухе — для здоровья. Снайперы — мастера разведки, навигации, работы с оружием. Для них характерны уверенность в себе, терпение», — написали в командовании у себя в Twitter.
Уполномоченный правительства по безопасности информпространства в Польше Станислав Жарин в своем twitter-аккаунте написал, что на границе с Белоруссией по-прежнему опасно. По его словам, польские военные ежедневно подвергаются нападениям со стороны иностранцев.
Ранее политолог Ханна Крамер заявила, что Польша готовится открыть второй фронт против России и Белоруссии. По ее словам, поэтому Варшава продолжает обострять ситуацию, оправдываясь якобы борьбой с агрессором, пишет
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