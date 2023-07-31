Тюменцы могут за бесценок купить сотовые телефоны у Росимущества

01 августа 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Среди продаваемых лотов есть модели iPhone, Samsung и других премиальных брендов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы могут стать участниками аукциона, на который региональное управление Росимущества выставило конфискованные и обращенные в доход государства сотовые телефоны. О проведении торгов сообщает портал «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено несколько лотов, все разного состава и по разной цене. Во всех случаях инициатор аукциона — межтерриториальное управление Росимущества Тюменской области, продавцом выступает ООО „Тотал-капитал“. В каждом лоте от 9 до 12 сотовых телефонов, средняя цена лота — около 20 тысяч рублей», — сообщает аукционная площадка. В составе лотов около ста мобильных телефонов разных моделей и марок, среди них — iPhone, Samsung, Huawei, Honor и другие. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 августа, а ограничений для участников нет — посетить аукцион может любой житель Тюмени. Ранее URA.RU рассказало о других товарах, которые реализует тюменское Росимущество. В частности, ведомство регулярно пускает с молотка ценные породы древесины.

Тюменцы могут стать участниками аукциона, на который региональное управление Росимущества выставило конфискованные и обращенные в доход государства сотовые телефоны. О проведении торгов сообщает портал «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено несколько лотов, все разного состава и по разной цене. Во всех случаях инициатор аукциона — межтерриториальное управление Росимущества Тюменской области, продавцом выступает ООО „Тотал-капитал“. В каждом лоте от 9 до 12 сотовых телефонов, средняя цена лота — около 20 тысяч рублей», — сообщает аукционная площадка. В составе лотов около ста мобильных телефонов разных моделей и марок, среди них — iPhone, Samsung, Huawei, Honor и другие. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 августа, а ограничений для участников нет — посетить аукцион может любой житель Тюмени. Ранее URA.RU рассказало о других товарах, которые реализует тюменское Росимущество. В частности, ведомство регулярно пускает с молотка ценные породы древесины.