31 июля 2023

Тюменцы могут за бесценок купить сотовые телефоны у Росимущества

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди продаваемых лотов есть модели iPhone, Samsung и других премиальных брендов Фото:

Тюменцы могут стать участниками аукциона, на который региональное управление Росимущества выставило конфискованные и обращенные в доход государства сотовые телефоны. О проведении торгов сообщает портал «Сбербанк АСТ».

«На продажу выставлено несколько лотов, все разного состава и по разной цене. Во всех случаях инициатор аукциона — межтерриториальное управление Росимущества Тюменской области, продавцом выступает ООО „Тотал-капитал“. В каждом лоте от 9 до 12 сотовых телефонов, средняя цена лота — около 20 тысяч рублей», — сообщает аукционная площадка.

В составе лотов около ста мобильных телефонов разных моделей и марок, среди них — iPhone, Samsung, Huawei, Honor и другие. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 августа, а ограничений для участников нет — посетить аукцион может любой житель Тюмени.

Ранее URA.RU рассказало о других товарах, которые реализует тюменское Росимущество. В частности, ведомство регулярно пускает с молотка ценные породы древесины.

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Тюменцы могут стать участниками аукциона, на который региональное управление Росимущества выставило конфискованные и обращенные в доход государства сотовые телефоны. О проведении торгов сообщает портал «Сбербанк АСТ». «На продажу выставлено несколько лотов, все разного состава и по разной цене. Во всех случаях инициатор аукциона — межтерриториальное управление Росимущества Тюменской области, продавцом выступает ООО „Тотал-капитал“. В каждом лоте от 9 до 12 сотовых телефонов, средняя цена лота — около 20 тысяч рублей», — сообщает аукционная площадка. В составе лотов около ста мобильных телефонов разных моделей и марок, среди них — iPhone, Samsung, Huawei, Honor и другие. Заявки на участие в торгах принимаются до 28 августа, а ограничений для участников нет — посетить аукцион может любой житель Тюмени. Ранее URA.RU рассказало о других товарах, которые реализует тюменское Росимущество. В частности, ведомство регулярно пускает с молотка ценные породы древесины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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