В Тюменской области рецидивист разбил жене голову сковородкой и избил друга из-за обуви

02 августа 2023 в 14:04 Размер текста - 17 +

Агрессивный мужчина не исправил свое поведение даже после многих лет в тюрьме, откуда его освобождали досрочно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюменской области кинул в голову своей жене сковородку и кастрюлю, а позднее избил товарища, надевшего его обувь, за что получил два года и два месяца лишения свободы. Данные представлены в судебном акте по делу. Ранее мужчина был неоднократно судим за насилие и угрозу убийством. «Пьяный подсудимый поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее по голове. Затем он взял металлическую сковороду и бросил ее в голову потерпевшей, а после повторил то же самое с металлической кастрюлей», — сказано в материалах дела. Ранее обвиняемый мужчина уже был судим за причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, а также за угрозу убийством, но был выпущен условно-досрочно. Однако возможные последствия рецидива его не остановили. Он не только избил свою возлюбленную, но и напал на товарища. «Подсудимый распивал водку со знакомыми, в какой-то момент все уснули. Проснувшись, мужчина обнаружил, что его товарищ в прихожей и надевает его обувь. Снять ботинки потерпевший отказался, тогда обвиняемый начал его бить. От ударов жертва потерял сознание, на лестничной площадке его нашли соседи», — следует из материалов дела. В итоге мужчину приговорили к семи месяцам ограничения свободы и исправительным работам на такой же срок. Однако учитывая, что судимость по прошлому преступлению у него была не погашена, наказание ужесточили: виновный на два года и два месяца отправился в колонию строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Тюменской области кинул в голову своей жене сковородку и кастрюлю, а позднее избил товарища, надевшего его обувь, за что получил два года и два месяца лишения свободы. Данные представлены в судебном акте по делу. Ранее мужчина был неоднократно судим за насилие и угрозу убийством. «Пьяный подсудимый поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее по голове. Затем он взял металлическую сковороду и бросил ее в голову потерпевшей, а после повторил то же самое с металлической кастрюлей», — сказано в материалах дела. Ранее обвиняемый мужчина уже был судим за причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, а также за угрозу убийством, но был выпущен условно-досрочно. Однако возможные последствия рецидива его не остановили. Он не только избил свою возлюбленную, но и напал на товарища. «Подсудимый распивал водку со знакомыми, в какой-то момент все уснули. Проснувшись, мужчина обнаружил, что его товарищ в прихожей и надевает его обувь. Снять ботинки потерпевший отказался, тогда обвиняемый начал его бить. От ударов жертва потерял сознание, на лестничной площадке его нашли соседи», — следует из материалов дела. В итоге мужчину приговорили к семи месяцам ограничения свободы и исправительным работам на такой же срок. Однако учитывая, что судимость по прошлому преступлению у него была не погашена, наказание ужесточили: виновный на два года и два месяца отправился в колонию строгого режима.