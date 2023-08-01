В Тюменской области рецидивист разбил жене голову сковородкой и избил друга из-за обуви

Житель Тюменской области кинул в голову своей жене сковородку и кастрюлю, а позднее избил товарища, надевшего его обувь, за что получил два года и два месяца лишения свободы. Данные представлены в судебном акте по делу. Ранее мужчина был неоднократно судим за насилие и угрозу убийством.
«Пьяный подсудимый поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее по голове. Затем он взял металлическую сковороду и бросил ее в голову потерпевшей, а после повторил то же самое с металлической кастрюлей», — сказано в материалах дела.
Ранее обвиняемый мужчина уже был судим за причинение легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью, а также за угрозу убийством, но был выпущен условно-досрочно. Однако возможные последствия рецидива его не остановили. Он не только избил свою возлюбленную, но и напал на товарища.
«Подсудимый распивал водку со знакомыми, в какой-то момент все уснули. Проснувшись, мужчина обнаружил, что его товарищ в прихожей и надевает его обувь. Снять ботинки потерпевший отказался, тогда обвиняемый начал его бить. От ударов жертва потерял сознание, на лестничной площадке его нашли соседи», — следует из материалов дела.
В итоге мужчину приговорили к семи месяцам ограничения свободы и исправительным работам на такой же срок. Однако учитывая, что судимость по прошлому преступлению у него была не погашена, наказание ужесточили: виновный на два года и два месяца отправился в колонию строгого режима.
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