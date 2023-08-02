Власти ЯНАО выделили 18 млн рублей на экскурсию по округу для детей из ДНР

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Салехард, здания, здание администрации салехарда
Дети побывают в трех крупных городах ЯНАО — Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске Фото:

Школьники из Волновахи (ДНР) приедут на экскурсию в ЯНАО. Как сообщается на сайте закупок, на это мероприятие власти региона выделили из бюджета 18 млн рублей.

«Оказание услуг по организации и проведению экскурсионно-образовательного маршрута „Ямал — Полуостров открытий“ для детей Ямало-Ненецкого автономного округа и детей из Донецкой Народной Республики. Начальная цена — 18 800 000 рублей», — говорится в закупке.

В правительстве агентству сообщили, что школьники приедут на новогодние каникулы и посетят все ямальские мероприятия. Ожидается, что их будет около 30 человек. Дети совместно с учениками из ЯНАО — победителями конкурса по краеведению — посетят музеи и достопримечательности в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. После этого Ямал организует им поездку в Москву.

Ранее URA.RU сообщало, что 10 детей из Волновахи приезжали в ЯНАО на губернаторскую елку. Помимо Салехарда, они посетили Лабытнанги.

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Школьники из Волновахи (ДНР) приедут на экскурсию в ЯНАО. Как сообщается на сайте закупок, на это мероприятие власти региона выделили из бюджета 18 млн рублей. «Оказание услуг по организации и проведению экскурсионно-образовательного маршрута „Ямал — Полуостров открытий“ для детей Ямало-Ненецкого автономного округа и детей из Донецкой Народной Республики. Начальная цена — 18 800 000 рублей», — говорится в закупке. В правительстве агентству сообщили, что школьники приедут на новогодние каникулы и посетят все ямальские мероприятия. Ожидается, что их будет около 30 человек. Дети совместно с учениками из ЯНАО — победителями конкурса по краеведению — посетят музеи и достопримечательности в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. После этого Ямал организует им поездку в Москву. Ранее URA.RU сообщало, что 10 детей из Волновахи приезжали в ЯНАО на губернаторскую елку. Помимо Салехарда, они посетили Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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