Власти ЯНАО выделили 18 млн рублей на экскурсию по округу для детей из ДНР

Школьники из Волновахи (ДНР) приедут на экскурсию в ЯНАО. Как сообщается на сайте закупок, на это мероприятие власти региона выделили из бюджета 18 млн рублей.
«Оказание услуг по организации и проведению экскурсионно-образовательного маршрута „Ямал — Полуостров открытий“ для детей Ямало-Ненецкого автономного округа и детей из Донецкой Народной Республики. Начальная цена — 18 800 000 рублей», — говорится в закупке.
В правительстве агентству сообщили, что школьники приедут на новогодние каникулы и посетят все ямальские мероприятия. Ожидается, что их будет около 30 человек. Дети совместно с учениками из ЯНАО — победителями конкурса по краеведению — посетят музеи и достопримечательности в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске. После этого Ямал организует им поездку в Москву.
Ранее URA.RU сообщало, что 10 детей из Волновахи приезжали в ЯНАО на губернаторскую елку. Помимо Салехарда, они посетили Лабытнанги.
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