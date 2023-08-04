Кремль не питает надежд на улучшение отношений с Британией

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Между РФ и Великобританией не надежд на улучшении отношений, подчеркнул Дмитрий Песков. Фото:

Между Россией и Великобританией нет надежд на улучшение взаимоотношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нет, никаких [надежд на улучшении ситуации между странами] нет», — уточнил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли ситуация улучшиться между РФ и Британией. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Между Россией и Великобританией нет надежд на улучшение взаимоотношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нет, никаких [надежд на улучшении ситуации между странами] нет», — уточнил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли ситуация улучшиться между РФ и Британией. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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