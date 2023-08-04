Кремль не питает надежд на улучшение отношений с Британией

Между РФ и Великобританией не надежд на улучшении отношений, подчеркнул Дмитрий Песков.
Между Россией и Великобританией нет надежд на улучшение взаимоотношений. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Нет, никаких [надежд на улучшении ситуации между странами] нет», — уточнил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли ситуация улучшиться между РФ и Британией. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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