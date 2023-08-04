В Киеве оценили ущерб от прекращения зерновой сделки в 2023 году

Глава Нацбанка Украины Лепушинский: Украина потеряет два млрд долларов из-за выхода РФ из зерновой сделки

04 августа 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

Из-за выхода РФ из зерновой сделки, Украина не может экспортировать зерно Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна В 2023 году Украина потеряет два миллиарда долларов выручки из-за выхода России из зерновой сделки. Об этом рассказал руководитель департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский. «По зерновому коридору это [выход России из зерновой сделки] повлияет на скорость экспорта зерна. Что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. В текущем году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на два миллиарда долларов», — приводит слова Лепушинского украинское издание «Экономическая правда». Ранее URA.RU сообщало о выходе России из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы. РФ полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. В Кремле объяснили, что Москва вернется к зерновой сделке только при выполнении всех условий РФ, передает RT.

В 2023 году Украина потеряет два миллиарда долларов выручки из-за выхода России из зерновой сделки. Об этом рассказал руководитель департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Владимир Лепушинский. «По зерновому коридору это [выход России из зерновой сделки] повлияет на скорость экспорта зерна. Что не экспортируется в этом году, будет экспортироваться в следующем. В текущем году валютная выручка будет меньше, по нашим оценкам, на два миллиарда долларов», — приводит слова Лепушинского украинское издание «Экономическая правда». Ранее URA.RU сообщало о выходе России из зерновой сделки 18 июля. Запад не выполнил ни одного условия, заключенного в рамках черноморской инициативы. РФ полностью закрыла морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря. В Кремле объяснили, что Москва вернется к зерновой сделке только при выполнении всех условий РФ, передает RT.