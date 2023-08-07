В порту Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Видео

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Взорвался один из силосов для пшеницы, сообщает CNN Turk Фото:

В порту Турции во время загрузки пшеницы произошел взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс. Об этом сообщает CNN Turk.

«Взорвался один из силосов с пшеницей. Считается, что это произошло, когда происходила загрузка пшеницы в корабль», — говорится в материале издания. Там добавили, что взрыв произошел в гавани Деринс. Жители региона получили оповещение и в район направились большое количество спасательных бригад. Причины взрыва выясняются, заключили в материале.

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В порту Турции во время загрузки пшеницы произошел взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс. Об этом сообщает CNN Turk. «Взорвался один из силосов с пшеницей. Считается, что это произошло, когда происходила загрузка пшеницы в корабль», — говорится в материале издания. Там добавили, что взрыв произошел в гавани Деринс. Жители региона получили оповещение и в район направились большое количество спасательных бригад. Причины взрыва выясняются, заключили в материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...