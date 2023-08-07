В порту Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Видео

07 августа 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

Взорвался один из силосов для пшеницы, сообщает CNN Turk Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В порту Турции во время загрузки пшеницы произошел взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс. Об этом сообщает CNN Turk. «Взорвался один из силосов с пшеницей. Считается, что это произошло, когда происходила загрузка пшеницы в корабль», — говорится в материале издания. Там добавили, что взрыв произошел в гавани Деринс. Жители региона получили оповещение и в район направились большое количество спасательных бригад. Причины взрыва выясняются, заключили в материале.

В порту Турции во время загрузки пшеницы произошел взрыв. Инцидент произошел в гавани Деринс. Об этом сообщает CNN Turk. «Взорвался один из силосов с пшеницей. Считается, что это произошло, когда происходила загрузка пшеницы в корабль», — говорится в материале издания. Там добавили, что взрыв произошел в гавани Деринс. Жители региона получили оповещение и в район направились большое количество спасательных бригад. Причины взрыва выясняются, заключили в материале.