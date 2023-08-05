Экстренные службы сделали заявление из-за сообщений о взрывах в Подмосковье и Тульской области

Военная авиация в Московской и Тульской областях совершила плановый полет
Военная авиация выполняла запланированные полеты в Московской и Тульской областях. Звуки от этих полетов были ошибочно приняты за взрывы. Об этом рассказали в экстренных службах.
«Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях», — сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Там добавили, что звуки от этих полетов были приняты местными жителями за взрывы и работу систем противовоздушной обороны.
Ранее, по сообщениям жителей Тульской области, в регионе произошли два взрыва. Также в Подмосковье были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, как сообщали очевидцы.
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