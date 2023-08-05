Экстренные службы сделали заявление из-за сообщений о взрывах в Подмосковье и Тульской области

В экстренных службах рассказали о плановом полете военной авиации в Подмосковье и Тульской области

Военная авиация в Московской и Тульской областях совершила плановый полет Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

Военная авиация выполняла запланированные полеты в Московской и Тульской областях. Звуки от этих полетов были ошибочно приняты за взрывы. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях», — сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Там добавили, что звуки от этих полетов были приняты местными жителями за взрывы и работу систем противовоздушной обороны.

Ранее, по сообщениям жителей Тульской области, в регионе произошли два взрыва. Также в Подмосковье были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, как сообщали очевидцы.