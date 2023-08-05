Экстренные службы сделали заявление из-за сообщений о взрывах в Подмосковье и Тульской области

В экстренных службах рассказали о плановом полете военной авиации в Подмосковье и Тульской области
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, залп, пуск, ракета, выстрел, вкс, stock, сбойка
Военная авиация в Московской и Тульской областях совершила плановый полет Фото:

Военная авиация выполняла запланированные полеты в Московской и Тульской областях. Звуки от этих полетов были ошибочно приняты за взрывы. Об этом рассказали в экстренных службах.

«Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях», — сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Там добавили, что звуки от этих полетов были приняты местными жителями за взрывы и работу систем противовоздушной обороны.

Ранее, по сообщениям жителей Тульской области, в регионе произошли два взрыва. Также в Подмосковье были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, как сообщали очевидцы.

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Военная авиация выполняла запланированные полеты в Московской и Тульской областях. Звуки от этих полетов были ошибочно приняты за взрывы. Об этом рассказали в экстренных службах. «Военная авиация выполняла плановые полеты в Московской и Тульской областях», — сообщили в экстренных службах, передает ТАСС. Там добавили, что звуки от этих полетов были приняты местными жителями за взрывы и работу систем противовоздушной обороны. Ранее, по сообщениям жителей Тульской области, в регионе произошли два взрыва. Также в Подмосковье были слышны громкие звуки, похожие на взрывы, как сообщали очевидцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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