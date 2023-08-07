Момент взрыва емкости с зерном в Турции попал на видео

Взрыв в Дериндже произошел днем 7 августа
При взрыве емкости со пшеницей в порту Дериндже в Турции, по предварительным данным, пострадали пять человек. Сам момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.
«По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 5 человек. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения», — передает издание
Взрыв в порту произошел днем 7 августа. Как передает CNN Turk, взрыв случился во время загрузки пшеницы.
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