Момент взрыва емкости с зерном в Турции попал на видео

При взрыве в турецком порту пострадали пять человек
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Взрыв в Дериндже произошел днем 7 августа Фото:

При взрыве емкости со пшеницей в порту Дериндже в Турции, по предварительным данным, пострадали пять человек. Сам момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 5 человек. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения», — передает издание IHA.

Взрыв в порту произошел днем 7 августа. Как передает CNN Turk, взрыв случился во время загрузки пшеницы.

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При взрыве емкости со пшеницей в порту Дериндже в Турции, по предварительным данным, пострадали пять человек. Сам момент взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения. «По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 5 человек. Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения», — передает издание IHA. Взрыв в порту произошел днем 7 августа. Как передает CNN Turk, взрыв случился во время загрузки пшеницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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