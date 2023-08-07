Названа предварительная причина взрыва в порту Турции

Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»
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Международный порт Бердянска и Нижний Бердянский маяк. Запорожская область
Взрыв произошел в момент загрузки зерна на судно Фото:

Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции.

«Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти. Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль.

Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.

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Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции. «Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти. Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль. Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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