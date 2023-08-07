Названа предварительная причина взрыва в порту Турции

Взрыв произошел в момент загрузки зерна на судно
Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции.
«Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти. Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль.
Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.
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