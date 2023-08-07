Названа предварительная причина взрыва в порту Турции

Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

07 августа 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел в момент загрузки зерна на судно Фото: Сергей Венявский © URA.RU Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции. «Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти. Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль. Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.

Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции. «Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти. Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль. Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.