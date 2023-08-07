Курганца приговорили к обязательным работам за кражу лошади стоимостью 75 тысяч рублей

08 августа 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Житель региона выкрал трехгодовалую лошадь с фермы (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мужчине назначили 200 часов обязательных работ за кражу лошади с фермы в Курганской области. Стоимость животного оценивается в 75 тысяч рублей, указано в решении на сайте Далматовского районного суда. «Подсудимый тайно похитил лошадь. Своими действиями он причинил ООО <…> материальный ущерб на сумму 75 000 рублей. Суд признал <…> виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — написано в документе на сайте ведомства. На территорию фермы злоумышленник проник через проем в металлической решетке. Мужчине удалось скрыться с места преступления, после чего он «распорядился лошадью по своему усмотрению», говорится в судебном акте.

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ за кражу лошади с фермы в Курганской области. Стоимость животного оценивается в 75 тысяч рублей, указано в решении на сайте Далматовского районного суда. «Подсудимый тайно похитил лошадь. Своими действиями он причинил ООО <…> материальный ущерб на сумму 75 000 рублей. Суд признал <…> виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — написано в документе на сайте ведомства. На территорию фермы злоумышленник проник через проем в металлической решетке. Мужчине удалось скрыться с места преступления, после чего он «распорядился лошадью по своему усмотрению», говорится в судебном акте.