Курганца приговорили к обязательным работам за кражу лошади стоимостью 75 тысяч рублей

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ за кражу лошади с фермы в Курганской области. Стоимость животного оценивается в 75 тысяч рублей, указано в решении на сайте Далматовского районного суда.
«Подсудимый тайно похитил лошадь. Своими действиями он причинил ООО <…> материальный ущерб на сумму 75 000 рублей. Суд признал <…> виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — написано в документе на сайте ведомства.
На территорию фермы злоумышленник проник через проем в металлической решетке. Мужчине удалось скрыться с места преступления, после чего он «распорядился лошадью по своему усмотрению», говорится в судебном акте.
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