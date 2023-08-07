07 августа 2023

Курганца приговорили к обязательным работам за кражу лошади стоимостью 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на водоплавающую дичь. Пермь, лошадь, деревня, жеребенок, лето в деревне
Житель региона выкрал трехгодовалую лошадь с фермы (архивное фото) Фото:

Мужчине назначили 200 часов обязательных работ за кражу лошади с фермы в Курганской области. Стоимость животного оценивается в 75 тысяч рублей, указано в решении на сайте Далматовского районного суда.

«Подсудимый тайно похитил лошадь. Своими действиями он причинил ООО <…> материальный ущерб на сумму 75 000 рублей. Суд признал <…> виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — написано в документе на сайте ведомства.

На территорию фермы злоумышленник проник через проем в металлической решетке. Мужчине удалось скрыться с места преступления, после чего он «распорядился лошадью по своему усмотрению», говорится в судебном акте.

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Мужчине назначили 200 часов обязательных работ за кражу лошади с фермы в Курганской области. Стоимость животного оценивается в 75 тысяч рублей, указано в решении на сайте Далматовского районного суда. «Подсудимый тайно похитил лошадь. Своими действиями он причинил ООО <…> материальный ущерб на сумму 75 000 рублей. Суд признал <…> виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов», — написано в документе на сайте ведомства. На территорию фермы злоумышленник проник через проем в металлической решетке. Мужчине удалось скрыться с места преступления, после чего он «распорядился лошадью по своему усмотрению», говорится в судебном акте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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