Где в Тюмени купить дешевый портфель к школе

Самые дешевые рюкзаки в Тюмени продаются в магазинах «Мир сумок» и Rich family

Разница в цене между самым дорогим и бюджетным рюкзаками в Тюмени почти в пять раз Фото: Размик Закарян © URA.RU

Разница в цене между самым дорогим и бюджетным вариантом школьного портфеля в Тюмени почти в пять раз. Агентство URA.RU сделало подборку, где и за сколько можно выгоднее купить рюкзак к 1 сентября.

Самым бюджетным оказался рюкзак из магазина «Мир сумок». Там за 490 рублей со скидкой продают школьный портфель с рисунками. В модели предусмотрена плотная анатомическая спинка с мягкими вкладышами и регулируемые плечевые лямки. Ранец также оснащен светоотражающими элементами для безопасности на дорогах в темное время суток.

Следующем в своем ценовом сегменте идет рюкзак от магазина детских товаров Rich family. Стоимость рюкзака здесь — 690 рублей. Товар произведен в Китае. На сайте, кроме страны-импортера больше никаких данных о товаре не указано.

Чуть дороже цена на ранцы в магазине «Школьный двор» — от 699 рублей. В гипермаркете товаров «Детский мир» самым бюджетным оказался рюкзак за 903 рубля в универсальном черном цвете. Ранец с одним отделением, без анатомических особенностей.

Самым дорогим в подборке агентства оказался портфель в магазине «Пан чемодан». Рюкзак оснащен анатомической спинкой и эргономичными плечевыми ремнями. С четырех сторон дополнительную безопасность обеспечивают светоотражающие элементы. Стоимость — 2 568 рублей.

Ранее агентство публиковало список, где в Тюмени купить самую бюджетную школьную форму. Разница между самой бюджетной и самой дорогой формой для девочек — больше 80%.