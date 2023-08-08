08 августа 2023

Оголодавшие медведи ищут пропитание в поселках ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, животные, клетка, медведь
Медведи вышли из тундры в поисках еды Фото:

Голодное семейство медведей вышло на поиски еды в Пуровском районе ЯНАО. На видео, которое разместили жители в местном telegram-чате, можно увидеть, как медвежата ищут еду в мусорных баках.

«Медведица с медвежатами пришла на Береговое месторождение», — написал автор в чате «Коротчаево Инфо». Медведица и три медвежонка пришли к мусорным бакам в поисках пропитания.

Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона ЯНАО боятся выходить на улицу из-за разгуливающего медведя, который пришел в жилой район. Позже власти прокомментировали, что зверя ищут. Однако поймать животное до сих пор не удалось.

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Голодное семейство медведей вышло на поиски еды в Пуровском районе ЯНАО. На видео, которое разместили жители в местном telegram-чате, можно увидеть, как медвежата ищут еду в мусорных баках. «Медведица с медвежатами пришла на Береговое месторождение», — написал автор в чате «Коротчаево Инфо». Медведица и три медвежонка пришли к мусорным бакам в поисках пропитания. Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители микрорайона ЯНАО боятся выходить на улицу из-за разгуливающего медведя, который пришел в жилой район. Позже власти прокомментировали, что зверя ищут. Однако поймать животное до сих пор не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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