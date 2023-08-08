Оголодавшие медведи ищут пропитание в поселках ЯНАО. Видео

09 августа 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Медведи вышли из тундры в поисках еды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Голодное семейство медведей вышло на поиски еды в Пуровском районе ЯНАО. На видео, которое разместили жители в местном telegram-чате, можно увидеть, как медвежата ищут еду в мусорных баках. «Медведица с медвежатами пришла на Береговое месторождение», — написал автор в чате «Коротчаево Инфо». Медведица и три медвежонка пришли к мусорным бакам в поисках пропитания. Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители микрорайона ЯНАО боятся выходить на улицу из-за разгуливающего медведя, который пришел в жилой район. Позже власти прокомментировали, что зверя ищут. Однако поймать животное до сих пор не удалось.

Голодное семейство медведей вышло на поиски еды в Пуровском районе ЯНАО. На видео, которое разместили жители в местном telegram-чате, можно увидеть, как медвежата ищут еду в мусорных баках. «Медведица с медвежатами пришла на Береговое месторождение», — написал автор в чате «Коротчаево Инфо». Медведица и три медвежонка пришли к мусорным бакам в поисках пропитания. Агентство направило запрос в окружную службу по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что жители микрорайона ЯНАО боятся выходить на улицу из-за разгуливающего медведя, который пришел в жилой район. Позже власти прокомментировали, что зверя ищут. Однако поймать животное до сих пор не удалось.