09 августа 2023

Экономист объяснил, что делать при новом повышении ключевой ставки ЦБ

Аналитик Калугин: россияне могут открыть депозит с высоким процентом при повышении ставки ЦБ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, камера наблюдения, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В Банке России допустили очередное повышение ключевой ставки в сентябре Фото:

Если в сентябре 2023 года Центробанк РФ повысит ключевую ставку, то к середине осени россиянам следует присмотреться к банковским депозитам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Единственное, если есть лишние деньги, а кредиты не нужны, можно подождать и пока не открывать депозит. Открыть его в октябре на какую-нибудь новогоднюю акцию под ставку в условные 12%. А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5%-1%. Сильно от этого ничего не изменится», — сказал Виталий Калугин.

Также, отметил экономист, при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль. В связи с этим держателям валют следует быть внимательным. «Будут сильные движения на облигационном рынке. Если ставку повысят радикально, это может оказаться поводом для обратного укрепления рубля. Но до этого еще пять недель. Если продавать валюту, то надо уже присматривать и часть ее реализовать», — добавил аналитик.

Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре. Он подчеркнул, что для сохранения нынешних значений должны реализоваться дезинфляционные риски, но их сейчас не наблюдается. В июле ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если в сентябре 2023 года Центробанк РФ повысит ключевую ставку, то к середине осени россиянам следует присмотреться к банковским депозитам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. «Единственное, если есть лишние деньги, а кредиты не нужны, можно подождать и пока не открывать депозит. Открыть его в октябре на какую-нибудь новогоднюю акцию под ставку в условные 12%. А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5%-1%. Сильно от этого ничего не изменится», — сказал Виталий Калугин. Также, отметил экономист, при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль. В связи с этим держателям валют следует быть внимательным. «Будут сильные движения на облигационном рынке. Если ставку повысят радикально, это может оказаться поводом для обратного укрепления рубля. Но до этого еще пять недель. Если продавать валюту, то надо уже присматривать и часть ее реализовать», — добавил аналитик. Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре. Он подчеркнул, что для сохранения нынешних значений должны реализоваться дезинфляционные риски, но их сейчас не наблюдается. В июле ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...