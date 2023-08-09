Экономист объяснил, что делать при новом повышении ключевой ставки ЦБ

Аналитик Калугин: россияне могут открыть депозит с высоким процентом при повышении ставки ЦБ

10 августа 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В Банке России допустили очередное повышение ключевой ставки в сентябре Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если в сентябре 2023 года Центробанк РФ повысит ключевую ставку, то к середине осени россиянам следует присмотреться к банковским депозитам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. «Единственное, если есть лишние деньги, а кредиты не нужны, можно подождать и пока не открывать депозит. Открыть его в октябре на какую-нибудь новогоднюю акцию под ставку в условные 12%. А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5%-1%. Сильно от этого ничего не изменится», — сказал Виталий Калугин. Также, отметил экономист, при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль. В связи с этим держателям валют следует быть внимательным. «Будут сильные движения на облигационном рынке. Если ставку повысят радикально, это может оказаться поводом для обратного укрепления рубля. Но до этого еще пять недель. Если продавать валюту, то надо уже присматривать и часть ее реализовать», — добавил аналитик. Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре. Он подчеркнул, что для сохранения нынешних значений должны реализоваться дезинфляционные риски, но их сейчас не наблюдается. В июле ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если в сентябре 2023 года Центробанк РФ повысит ключевую ставку, то к середине осени россиянам следует присмотреться к банковским депозитам. Об этом URA.RU рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин. «Единственное, если есть лишние деньги, а кредиты не нужны, можно подождать и пока не открывать депозит. Открыть его в октябре на какую-нибудь новогоднюю акцию под ставку в условные 12%. А бежать и брать кредиты я бы не советовал. И так ставки высокие. Будут они выше на 0,5%-1%. Сильно от этого ничего не изменится», — сказал Виталий Калугин. Также, отметил экономист, при сильном повышении ключевой ставки может укрепиться рубль. В связи с этим держателям валют следует быть внимательным. «Будут сильные движения на облигационном рынке. Если ставку повысят радикально, это может оказаться поводом для обратного укрепления рубля. Но до этого еще пять недель. Если продавать валюту, то надо уже присматривать и часть ее реализовать», — добавил аналитик. Ранее зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре. Он подчеркнул, что для сохранения нынешних значений должны реализоваться дезинфляционные риски, но их сейчас не наблюдается. В июле ЦБ впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку сразу до 8,5%.