Тюменские фермеры приобретают пестициды с нарушением закона

В Тюменской области 16 сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировали в единой информационной системе приобретенные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«В ходе анализа данных установлено, что в 2023 году 16 сельскохозяйственных предприятий, которые приобрели пестициды и агрохимикаты, своевременно не зарегистрировались во ФГИС „Сатурн“ и не внесли в систему необходимые данные. Данный факт является нарушением федерального законодательства», — говорится в сообщении.
Нарушители заключали муниципальные контракты на обработку земель от борщевика. Компании, нарушившие закон, работают в разных районах Тюменской области, всем им вынесли предостережение.
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