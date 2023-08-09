Тюменские фермеры приобретают пестициды с нарушением закона

10 августа 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Тюменские фермеры заключают контракты на обработки посевов, но не вносят данные о химикатах во ФГИС «Сатурн» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области 16 сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировали в единой информационной системе приобретенные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В ходе анализа данных установлено, что в 2023 году 16 сельскохозяйственных предприятий, которые приобрели пестициды и агрохимикаты, своевременно не зарегистрировались во ФГИС „Сатурн“ и не внесли в систему необходимые данные. Данный факт является нарушением федерального законодательства», — говорится в сообщении. Нарушители заключали муниципальные контракты на обработку земель от борщевика. Компании, нарушившие закон, работают в разных районах Тюменской области, всем им вынесли предостережение.

В Тюменской области 16 сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировали в единой информационной системе приобретенные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В ходе анализа данных установлено, что в 2023 году 16 сельскохозяйственных предприятий, которые приобрели пестициды и агрохимикаты, своевременно не зарегистрировались во ФГИС „Сатурн“ и не внесли в систему необходимые данные. Данный факт является нарушением федерального законодательства», — говорится в сообщении. Нарушители заключали муниципальные контракты на обработку земель от борщевика. Компании, нарушившие закон, работают в разных районах Тюменской области, всем им вынесли предостережение.