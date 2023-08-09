09 августа 2023

Тюменские фермеры приобретают пестициды с нарушением закона

© Служба новостей «URA.RU»
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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, посевная, сеялка, сельскохозяйственная техника, посевные работы
Тюменские фермеры заключают контракты на обработки посевов, но не вносят данные о химикатах во ФГИС «Сатурн» Фото:

В Тюменской области 16 сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировали в единой информационной системе приобретенные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

«В ходе анализа данных установлено, что в 2023 году 16 сельскохозяйственных предприятий, которые приобрели пестициды и агрохимикаты, своевременно не зарегистрировались во ФГИС „Сатурн“ и не внесли в систему необходимые данные. Данный факт является нарушением федерального законодательства», — говорится в сообщении.

Нарушители заключали муниципальные контракты на обработку земель от борщевика. Компании, нарушившие закон, работают в разных районах Тюменской области, всем им вынесли предостережение.

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В Тюменской области 16 сельскохозяйственных предприятий не зарегистрировали в единой информационной системе приобретенные пестициды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «В ходе анализа данных установлено, что в 2023 году 16 сельскохозяйственных предприятий, которые приобрели пестициды и агрохимикаты, своевременно не зарегистрировались во ФГИС „Сатурн“ и не внесли в систему необходимые данные. Данный факт является нарушением федерального законодательства», — говорится в сообщении. Нарушители заключали муниципальные контракты на обработку земель от борщевика. Компании, нарушившие закон, работают в разных районах Тюменской области, всем им вынесли предостережение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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