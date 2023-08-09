«Тинькофф» подделал документы, чтобы не платить пермяку

«Тинькофф банк» отказался платить пермяку, попавшему в ДТП, по договору страхования. Банк навязал оформление страховки во время заключения кредитного договора. Но когда дело дошло до выплаты денег, сотрудники заявили, что это не страховой случай и предъявили поддельные документы, рассказала URA.RU пермский юрист Полина Сунцева.
«Банк для оформления кредитного договора на машину, заставил моего клиента заключить договор страхования. Но когда случилось ДТП, в банке заявили, что это не страховой случай, хотя в договоре он прописан. Мы обратились в суд. Там представители банка предъявили поддельный договор, где действительно этот случай не является страховым», — рассказала юрист корреспонденту агентства.
Дело еще не закрыто. Юрист вместе с клиентом продолжает доказывать в суде, что банк не прав, так как есть все документы и доказательства мошенничества.
Ранее URA.RU рассказало, что пермячка отсудила у «Тинькофф банка» 230 тысяч рублей за обман. Банк заставил клиентку подписать договор о согласии на продление сроков ремонта авто.
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