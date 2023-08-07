07 августа 2023

Пермячка отсудила у «Тинькофф» 230 тысяч рублей за обман

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Также судья постановил взыскать с компании штраф в размере 30 тысяч Фото:

Жительница Перми подала в суд на компанию «Тинькофф Страхование» за принуждение к заключению договора после ДТП. Страховщики хотели заставить клиентку подписать договор о согласии на продлении сроков ремонта авто, за что пермячка отсудила у компании почти 235 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города.

«Взыскать с АО „Тинькофф Страхование“ в пользу истца страховое возмещение в размере 159928,18 рублей, неустойку в размере 70000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей», — говорится в решении. Также компания должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль истца под управлением другого человека попал в ДТП, в результате которого машина была сильно повреждена. Пермячка обратилась в «Тинькофф Страхование», где ей выдали направление на станцию технического осмотра авто. Там ей отказали в ремонте, сказав, что женщина должна предварительно заключить соглашение с одним из ИП, которое позволяет увеличить срок ремонта машины более 30 дней. Истец посчитала, что таким образом нарушаются ее права и попросила денежную компенсацию. В этом ей также отказали, после чего пермячка обратилась в суд.

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Жительница Перми подала в суд на компанию «Тинькофф Страхование» за принуждение к заключению договора после ДТП. Страховщики хотели заставить клиентку подписать договор о согласии на продлении сроков ремонта авто, за что пермячка отсудила у компании почти 235 тысяч рублей, сообщается в решении на сайте Мотовилихинского районного суда города. «Взыскать с АО „Тинькофф Страхование“ в пользу истца страховое возмещение в размере 159928,18 рублей, неустойку в размере 70000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей», — говорится в решении. Также компания должна выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль истца под управлением другого человека попал в ДТП, в результате которого машина была сильно повреждена. Пермячка обратилась в «Тинькофф Страхование», где ей выдали направление на станцию технического осмотра авто. Там ей отказали в ремонте, сказав, что женщина должна предварительно заключить соглашение с одним из ИП, которое позволяет увеличить срок ремонта машины более 30 дней. Истец посчитала, что таким образом нарушаются ее права и попросила денежную компенсацию. В этом ей также отказали, после чего пермячка обратилась в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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