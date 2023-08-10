Юрист из Перми рассказала, как банки обманывают клиентов

Пермский юрист Сунцева: банки незаконно заставляют клиентов платить сверх кредита

11 августа 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Клиентам приходится платить деньги за услуги, которые они не получали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банки могут навязать пермякам дополнительные услуги или включить их в кредитный договор без ведома клиента. Об этих и других способах обмана URA.RU рассказала пермский юрист Полина Сунцева. «Банки незаконно увеличивают сумму кредитного договора, а клиенту об этом даже не сообщают. Например, если нужно взять в кредит 700 тысяч рублей, банк оформляет кредитный договор на 1 млн рублей. При этом на счет клиенту поступает 700 тысяч, а 300 тысяч банк забирает себе. Или перечисляет сторонним организациям за какие-нибудь услуги. Но проценты клиенту приходится платить на всю сумму договора — 1 млн рублей», — рассказала Сунцева корреспонденту агентства. Также она уточнила, что в таких случаях банк не выдает на руки экземпляры клиентов. Человек даже не поймет, что он отдал 300 тысяч. Кроме того, банки могут включить в сумму кредита услуги страхования, которые клиенту не нужны, и также не выдать документы на эту страховку. «Был случай, когда банк оформил клиентке страховок на 400 тысяч рублей. Договоры подписывались четырехзначным кодом. По словам клиентки, этот код набирала даже не она, а сотрудница банка. Получается, что банк в одностороннем порядке подписал договоры на 400 тысяч рублей», — отметила юрист. Чтобы не попасть в подобные ситуации, юрист рекомендует всегда внимательно читать текст договора, и обязательно забирать свой экземпляр документа. По закону любой договор можно расторгнуть в течении 14 дней и получить обратно свои деньги. В подобных ситуациях не нужно бояться обращаться в суд. Это займет время, но шансы выиграть дело, вернуть свои деньги, а также получить неустойку очень велики, отметила Сунцева. Ранее URA.RU рассказало, что «Тинькофф» подделал документы, чтобы не платить пермяку. Юристы пытаются доказать неправоту банка, и отсудить у него деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банки могут навязать пермякам дополнительные услуги или включить их в кредитный договор без ведома клиента. Об этих и других способах обмана URA.RU рассказала пермский юрист Полина Сунцева. «Банки незаконно увеличивают сумму кредитного договора, а клиенту об этом даже не сообщают. Например, если нужно взять в кредит 700 тысяч рублей, банк оформляет кредитный договор на 1 млн рублей. При этом на счет клиенту поступает 700 тысяч, а 300 тысяч банк забирает себе. Или перечисляет сторонним организациям за какие-нибудь услуги. Но проценты клиенту приходится платить на всю сумму договора — 1 млн рублей», — рассказала Сунцева корреспонденту агентства. Также она уточнила, что в таких случаях банк не выдает на руки экземпляры клиентов. Человек даже не поймет, что он отдал 300 тысяч. Кроме того, банки могут включить в сумму кредита услуги страхования, которые клиенту не нужны, и также не выдать документы на эту страховку. «Был случай, когда банк оформил клиентке страховок на 400 тысяч рублей. Договоры подписывались четырехзначным кодом. По словам клиентки, этот код набирала даже не она, а сотрудница банка. Получается, что банк в одностороннем порядке подписал договоры на 400 тысяч рублей», — отметила юрист. Чтобы не попасть в подобные ситуации, юрист рекомендует всегда внимательно читать текст договора, и обязательно забирать свой экземпляр документа. По закону любой договор можно расторгнуть в течении 14 дней и получить обратно свои деньги. В подобных ситуациях не нужно бояться обращаться в суд. Это займет время, но шансы выиграть дело, вернуть свои деньги, а также получить неустойку очень велики, отметила Сунцева. Ранее URA.RU рассказало, что «Тинькофф» подделал документы, чтобы не платить пермяку. Юристы пытаются доказать неправоту банка, и отсудить у него деньги.