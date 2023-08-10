Жителям ЯНАО предлагают за 160 тысяч рублей утеплять трубы

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут рабочих на утепление труб. Работодатель готов платить до 160 тысяч рублей и компенсировать стоимость проезда, говорится в объявлении на «Авито».
«Организация приглашает рабочих на утепление труб — изолировщиков. В Новый Уренгой с зарплатой от 150 000 до 160 000 рублей. Вахтовый график работы, опыт в работе — не имеет значения», — уточняется в сообщении.
Работникам предоставят бесплатно жилье, спецодежду, питание и билеты до места работы. Требуется знать элементарные требования техники безопасности, быть инициативным и ответственным.
Ранее сообщалось, что на Ямале искали разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. Главным условием было — не употреблять алкоголь.
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