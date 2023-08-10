10 августа 2023

Жителям ЯНАО предлагают за 160 тысяч рублей утеплять трубы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
В ЯНАО ищут инициативных рабочих на утепление труб Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут рабочих на утепление труб. Работодатель готов платить до 160 тысяч рублей и компенсировать стоимость проезда, говорится в объявлении на «Авито».

«Организация приглашает рабочих на утепление труб — изолировщиков. В Новый Уренгой с зарплатой от 150 000 до 160 000 рублей. Вахтовый график работы, опыт в работе — не имеет значения», — уточняется в сообщении.

Работникам предоставят бесплатно жилье, спецодежду, питание и билеты до места работы. Требуется знать элементарные требования техники безопасности, быть инициативным и ответственным.

Ранее сообщалось, что на Ямале искали разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. Главным условием было — не употреблять алкоголь.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) ищут рабочих на утепление труб. Работодатель готов платить до 160 тысяч рублей и компенсировать стоимость проезда, говорится в объявлении на «Авито». «Организация приглашает рабочих на утепление труб — изолировщиков. В Новый Уренгой с зарплатой от 150 000 до 160 000 рублей. Вахтовый график работы, опыт в работе — не имеет значения», — уточняется в сообщении. Работникам предоставят бесплатно жилье, спецодежду, питание и билеты до места работы. Требуется знать элементарные требования техники безопасности, быть инициативным и ответственным. Ранее сообщалось, что на Ямале искали разнорабочих на зарплату в 200 тысяч рублей. Главным условием было — не употреблять алкоголь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...