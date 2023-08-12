В Тюмени более тысячи домов останутся без горячей воды

13 августа 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Горячей воды не будет с 14 по 27 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 14 августа коммунальные службы отключат горячую воду, чтобы проверить состояние труб перед началом отопительного сезона. На сайте «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК) сообщается, что без горячей воды останутся жители 1140 домов. «С 14 августа будет проводиться заключительный седьмой этап опрессовок» — сообщили в УСТЭК. В списке адресов, по которым будет прекращена подача горячей воды, числится 1140 домов. Плановые работы продлятся до 27 августа. Проверить, попадает ли дом под отключение, тюменцы могут в таблице, опубликованной на сайте УСТЭК.



В Тюмени 14 августа коммунальные службы отключат горячую воду, чтобы проверить состояние труб перед началом отопительного сезона. На сайте «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК) сообщается, что без горячей воды останутся жители 1140 домов. «С 14 августа будет проводиться заключительный седьмой этап опрессовок» — сообщили в УСТЭК. В списке адресов, по которым будет прекращена подача горячей воды, числится 1140 домов. Плановые работы продлятся до 27 августа. Проверить, попадает ли дом под отключение, тюменцы могут в таблице, опубликованной на сайте УСТЭК.