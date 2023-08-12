12 августа 2023
11 августа 2023

В Тюмени более тысячи домов останутся без горячей воды

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Горячей воды не будет с 14 по 27 августа Фото:

В Тюмени 14 августа коммунальные службы отключат горячую воду, чтобы проверить состояние труб перед началом отопительного сезона. На сайте «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК) сообщается, что без горячей воды останутся жители 1140 домов.

«С 14 августа будет проводиться заключительный седьмой этап опрессовок» — сообщили в УСТЭК. В списке адресов, по которым будет прекращена подача горячей воды, числится 1140 домов.

Плановые работы продлятся до 27 августа. Проверить, попадает ли дом под отключение, тюменцы могут в таблице, опубликованной на сайте УСТЭК.

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В Тюмени 14 августа коммунальные службы отключат горячую воду, чтобы проверить состояние труб перед началом отопительного сезона. На сайте «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» (УСТЭК) сообщается, что без горячей воды останутся жители 1140 домов. «С 14 августа будет проводиться заключительный седьмой этап опрессовок» — сообщили в УСТЭК. В списке адресов, по которым будет прекращена подача горячей воды, числится 1140 домов. Плановые работы продлятся до 27 августа. Проверить, попадает ли дом под отключение, тюменцы могут в таблице, опубликованной на сайте УСТЭК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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