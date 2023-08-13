По словам тюменцев, около половины всех фонарей в парке отключены в вечернее время Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в экопарке «Затюменский» не работает освещение. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам тюменцев, около половины всех фонарей в парке отключены в вечернее время.

«Около 21:00—22:00 по тропинкам внутри „Затюменского“ приходится идти в кромешной тьме. Освещение не работает, горит каждый четвертый фонарь, приходится идти на ощупь до следующего фонаря. Хотя в это время люди еще гуляют с детьми, с животными, также встречаются спортсмены», — рассказал URA.RU тюменец Артур.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что работы по восстановлению освещения ведутся. «Освещение на содержании Тюменьгормост. Управой КАО было направлено письмо в адрес Тюменьгормост», — добавили в мэрии.