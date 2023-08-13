13 августа 2023

Тюменцы вынуждены передвигаться на ощупь в экопарке из-за отсутствия освещения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, освещение, фонарь, природа
По словам тюменцев, около половины всех фонарей в парке отключены в вечернее время Фото:

В Тюмени в экопарке «Затюменский» не работает освещение. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам тюменцев, около половины всех фонарей в парке отключены в вечернее время.

«Около 21:00—22:00 по тропинкам внутри „Затюменского“ приходится идти в кромешной тьме. Освещение не работает, горит каждый четвертый фонарь, приходится идти на ощупь до следующего фонаря. Хотя в это время люди еще гуляют с детьми, с животными, также встречаются спортсмены», — рассказал URA.RU тюменец Артур.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что работы по восстановлению освещения ведутся. «Освещение на содержании Тюменьгормост. Управой КАО было направлено письмо в адрес Тюменьгормост», — добавили в мэрии.

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В Тюмени в экопарке «Затюменский» не работает освещение. Об этом URA.RU рассказали местные жители. По словам тюменцев, около половины всех фонарей в парке отключены в вечернее время. «Около 21:00—22:00 по тропинкам внутри „Затюменского“ приходится идти в кромешной тьме. Освещение не работает, горит каждый четвертый фонарь, приходится идти на ощупь до следующего фонаря. Хотя в это время люди еще гуляют с детьми, с животными, также встречаются спортсмены», — рассказал URA.RU тюменец Артур. В администрации Тюмени агентству сообщили, что работы по восстановлению освещения ведутся. «Освещение на содержании Тюменьгормост. Управой КАО было направлено письмо в адрес Тюменьгормост», — добавили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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