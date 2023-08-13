13 августа 2023
12 августа 2023

Тюменцам открыли еще одно направление в жаркую страну

Из Тюмени запустили туры в Грецию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Греция. Крит, море, корабль, отпуск, греция, крит, отдых
В августе тюменские турфирмы начали продажу туров в Грецию Фото:

Из Тюмени запустили туры в Грецию на остров Крит. Об этом URA.RU сообщила менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. Рейс вылетает из Тюмени по пятницам.

«Поставили рейсы на Крит. Летим из Тюмени с одной пересадкой в Анталии. Варианты отдыха есть на 7 и 10 ночей. Если нет Шенгена, на визу дается 3-4 недели», — сообщает турагент.

Стоимость отдыха на греческом острове Крит начинается от 190 тысяч на 7 ночей на двоих. Питание оплачивается отдельно. Рейсы из Тюмени летают по пятницам, в сентябре, по словам Юлии Лисиной, запустят еще один рейс по понедельникам.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Тюмени запустили туры в Грецию на остров Крит. Об этом URA.RU сообщила менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. Рейс вылетает из Тюмени по пятницам. «Поставили рейсы на Крит. Летим из Тюмени с одной пересадкой в Анталии. Варианты отдыха есть на 7 и 10 ночей. Если нет Шенгена, на визу дается 3-4 недели», — сообщает турагент. Стоимость отдыха на греческом острове Крит начинается от 190 тысяч на 7 ночей на двоих. Питание оплачивается отдельно. Рейсы из Тюмени летают по пятницам, в сентябре, по словам Юлии Лисиной, запустят еще один рейс по понедельникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...