Тюменцам открыли еще одно направление в жаркую страну

Из Тюмени запустили туры в Грецию

В августе тюменские турфирмы начали продажу туров в Грецию Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Из Тюмени запустили туры в Грецию на остров Крит. Об этом URA.RU сообщила менеджер турагентства «Зефир» Юлия Лисина. Рейс вылетает из Тюмени по пятницам.

«Поставили рейсы на Крит. Летим из Тюмени с одной пересадкой в Анталии. Варианты отдыха есть на 7 и 10 ночей. Если нет Шенгена, на визу дается 3-4 недели», — сообщает турагент.

Стоимость отдыха на греческом острове Крит начинается от 190 тысяч на 7 ночей на двоих. Питание оплачивается отдельно. Рейсы из Тюмени летают по пятницам, в сентябре, по словам Юлии Лисиной, запустят еще один рейс по понедельникам.