В Кургане семью бывшего военного пытались лишить гражданства России

В Кургане пытались доказать незаконность выдачи паспортов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительниц Кургана пытались признать незаконно выданными российские паспорта. Доказывать свое право на гражданство в споре с УМВД региона членам семь бывшего военного пришлось через суд. Данные размещены на сайте Курганского областного суда.

«Признаны незаконными и отменены пункты 1 и 3 заключения УМВД России по Курганской области от <…> об отсутствии у К. и Г. гражданства РФ, а также заключение УМВД России по г. Кургану от <…> о признании необоснованно выданными паспортов», — говорится в материалах дела. Полиция ставила под сомнение гражданство матери и дочери, приехавших из Туркменистана вместе с военным главой семейства.

Сотрудники УМВД указывали, что «у административных истцов отсутствовали законные основания для приобретения гражданства, поскольку они не имели регистрации на территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 г.». В базе УМВД они не значились. На руках у женщин были паспорта советского образца с отметками о гражданстве РФ, сделанные в консульстве Туркменистана. На их основе женщины получили паспорта РФ они при замене.

Сотрудники полиции пытались доказать, что владение паспортом РФ не является безусловным доказательством гражданства женщинами. При этом факт получения гражданства отцом и супругом не отрицался.

Суд рассмотрел встречный иск женщин к итогам проверки. Бесспорных нарушений при выдаче паспортов выявлено не было.

Ранее URA.RU сообщало, что иностранец подписал военный контракт в Курганской области. Мужчины был осужден и пошел на службу, чтобы не быть высланным из страны.