16 августа 2023

Город-призрак подарил ЯНАО новый бренд. Фото

Новым брендом ЯНАО станет пряник, испеченный в форме из Мангазеи
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым брендом ЯНАО станет пряник, испеченный в форме, найденной в Мангазее (архивное фото) Фото:

Новым гастрономическим брендом ЯНАО станет пряник, который пекут в реплике формы, найденной в Мангазее (город, основанный в XVII веке русскими первопроходцами на реке Таз и покинутый своими жителями — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры.

«На гастрономическое чудо вдохновила форма для печатных пряников, найденная в легендарной Мангазее. Теперь реплика этой формы используется для создания нового гастрономического бренда региона — Мангазейского пряника», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба департамента культуры ЯНАО.

Жителям ЯНАО предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший слоган для пряника. Трем победителям обещаны памятные призы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Москве на гастрономической выставке «Вкусы России» были представлены консервы из ЯНАО. Ранее, они побывали в космосе.

Мангазейский пряник будет новым гастробрендом ЯНАО
Мангазейский пряник будет новым гастробрендом ЯНАО
Фото:

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Новым гастрономическим брендом ЯНАО станет пряник, который пекут в реплике формы, найденной в Мангазее (город, основанный в XVII веке русскими первопроходцами на реке Таз и покинутый своими жителями — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры. «На гастрономическое чудо вдохновила форма для печатных пряников, найденная в легендарной Мангазее. Теперь реплика этой формы используется для создания нового гастрономического бренда региона — Мангазейского пряника», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба департамента культуры ЯНАО. Жителям ЯНАО предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший слоган для пряника. Трем победителям обещаны памятные призы. Ранее URA.RU рассказало, что в Москве на гастрономической выставке «Вкусы России» были представлены консервы из ЯНАО. Ранее, они побывали в космосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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