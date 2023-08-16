Город-призрак подарил ЯНАО новый бренд. Фото

Новым брендом ЯНАО станет пряник, испеченный в форме из Мангазеи

17 августа 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Новым брендом ЯНАО станет пряник, испеченный в форме, найденной в Мангазее (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Новым гастрономическим брендом ЯНАО станет пряник, который пекут в реплике формы, найденной в Мангазее (город, основанный в XVII веке русскими первопроходцами на реке Таз и покинутый своими жителями — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры. «На гастрономическое чудо вдохновила форма для печатных пряников, найденная в легендарной Мангазее. Теперь реплика этой формы используется для создания нового гастрономического бренда региона — Мангазейского пряника», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба департамента культуры ЯНАО. Жителям ЯНАО предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший слоган для пряника. Трем победителям обещаны памятные призы. Ранее URA.RU рассказало, что в Москве на гастрономической выставке «Вкусы России» были представлены консервы из ЯНАО. Ранее, они побывали в космосе. Мангазейский пряник будет новым гастробрендом ЯНАО Фото: telegram-канал «Культура Ямала» — https://t.me/culture_89/1553

Новым гастрономическим брендом ЯНАО станет пряник, который пекут в реплике формы, найденной в Мангазее (город, основанный в XVII веке русскими первопроходцами на реке Таз и покинутый своими жителями — прим. URA.RU). Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента культуры. «На гастрономическое чудо вдохновила форма для печатных пряников, найденная в легендарной Мангазее. Теперь реплика этой формы используется для создания нового гастрономического бренда региона — Мангазейского пряника», — сообщает в официальном telegram-канале пресс-служба департамента культуры ЯНАО. Жителям ЯНАО предлагают поучаствовать в конкурсе на лучший слоган для пряника. Трем победителям обещаны памятные призы. Ранее URA.RU рассказало, что в Москве на гастрономической выставке «Вкусы России» были представлены консервы из ЯНАО. Ранее, они побывали в космосе.