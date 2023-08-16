Тюменка просит горожан помочь в покупке дефицитного лекарства за границей

Лекарство нужно для отца тюменки, у которого на фоне диабета начался некроз стопы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жительница Тюмени ищет тех, кто поможет ей купить и переслать в Россию препарат, продающийся на Кубе. Об этом девушка рассказала в разговоре с URA.RU. Дефицитное лекарство нужно ее отцу, чтобы спасти его от некроза стопы.

«У папы диабет второго типа. Недавно он наступил на гвоздь, лечение и операция не помогли, у него развивается некроз. Помочь может препарат Эберпрот-П (Heberprot-P). Лекарство точно есть на Кубе, и мы ищем кого-то, кто сможет купить его и отправить в Россию», — рассказала тюменка в разговоре с URA.RU.

Необходимое лекарство способно восстановить мертвые ткани, которые поражены некрозом. Аналогов ему медики предложить не могут. Тюменка подключила к поиску препарата всех родных и знакомых, в том числе и за границей. Но в России, Америке, Европе и даже Израиле лекарства в продаже не нашли.

Обратившись к производителю, семья узнала, что препарат в свободном доступе есть на Кубе. Тюменка через интернет пыталась связаться с кем-то в республике, однако очень быстро наткнулась на мошенников.

«Сама поехать туда я не могу, нужна шенгенская виза. Тому, кто сможет нам помочь, мы оплатим все расходы. Готовы отправить деньги на карту любой платежной системы, если необходимо — то и криптовалютой», — подчеркнула девушка.

Она просит тюменцев и всех неравнодушных помочь ее отцу. Если у вас есть такая возможность, то связаться с девушкой можно по телефону +79829099909.