16 августа 2023

Председателю курганского суда ищут заместителя

В Курганской области открылась вакансия зампредседателя арбитражного суда
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, здание арбитражного суда
В курганский Арбитражный суд ищут зампредседателя Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на сайте коллегии.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: <…> — заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — информирует организация. Заявления принимаются до 18 сентября.

В арбитражном суде редакции подтвердили об открытии вакансии. Это произошло после отказа предыдущему кандидату. Всем желающим нужно отправить в ВККС заявление с биографией, результатами квалификационного экзамена и характеристиками с предыдущих мест работы.

Ранее URA.RU сообщало, что заявление на должность зампредседателя подавала судья Людмила Деревенко. Кандидатура получила одобрение ВККС, но позднее была снята.

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на сайте коллегии. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: <…> — заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — информирует организация. Заявления принимаются до 18 сентября. В арбитражном суде редакции подтвердили об открытии вакансии. Это произошло после отказа предыдущему кандидату. Всем желающим нужно отправить в ВККС заявление с биографией, результатами квалификационного экзамена и характеристиками с предыдущих мест работы. Ранее URA.RU сообщало, что заявление на должность зампредседателя подавала судья Людмила Деревенко. Кандидатура получила одобрение ВККС, но позднее была снята.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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