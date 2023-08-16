Председателю курганского суда ищут заместителя

В Курганской области открылась вакансия зампредседателя арбитражного суда

17 августа 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

В курганский Арбитражный суд ищут зампредседателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на сайте коллегии. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: <…> — заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — информирует организация. Заявления принимаются до 18 сентября. В арбитражном суде редакции подтвердили об открытии вакансии. Это произошло после отказа предыдущему кандидату. Всем желающим нужно отправить в ВККС заявление с биографией, результатами квалификационного экзамена и характеристиками с предыдущих мест работы. Ранее URA.RU сообщало, что заявление на должность зампредседателя подавала судья Людмила Деревенко. Кандидатура получила одобрение ВККС, но позднее была снята.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила конкурс на замещение должности заместителя председателя арбитражного суда Курганской области. Информация появилась на сайте коллегии. «Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантных должностей: <…> — заместителя председателя Арбитражного суда Курганской области», — информирует организация. Заявления принимаются до 18 сентября. В арбитражном суде редакции подтвердили об открытии вакансии. Это произошло после отказа предыдущему кандидату. Всем желающим нужно отправить в ВККС заявление с биографией, результатами квалификационного экзамена и характеристиками с предыдущих мест работы. Ранее URA.RU сообщало, что заявление на должность зампредседателя подавала судья Людмила Деревенко. Кандидатура получила одобрение ВККС, но позднее была снята.