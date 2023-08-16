Тюменцы не смогли эвакуироваться из ТЦ из-за закрытых пожарных выходов

17 августа 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 15 августа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Тюмени не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» во время ложной тревоги из-за закрытых пожарных выходов. Об этом написала местная жительница в соцсети «ВКонтакте». «Сработала пожарная сигнализация, все начали спускаться по эскалатору с третьего этажа на второй. Пока спускались, сказали, что это была ложная. В итоге на эскалатор не пускают, лифт не работает, пошли по пожарной лестнице. Спустившись, поняли, что дверь закрыта. Вот тебе и спасайся, кто может. А вдруг реальное задымление», — возмутилась тюменка Дарья в группе «Мамочки Тюмень». В ТЦ «Остров» агентству URA.RU подтвердили сообщение о ложной пожарной тревоге. Однако, по словам сотрудника торгового центра, выходы были автоматически разблокированы. Закрылись они уже после сообщений о ложной тревоге. «У нас не блокируются пожарные выходы. Они открываются автоматически. Последовало сообщение, что тревога была ложной. И, так как она была ложной, двери все закрылись», — добавили в ТЦ. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Жители Тюмени не смогли эвакуироваться из ТЦ «Остров» во время ложной тревоги из-за закрытых пожарных выходов. Об этом написала местная жительница в соцсети «ВКонтакте». «Сработала пожарная сигнализация, все начали спускаться по эскалатору с третьего этажа на второй. Пока спускались, сказали, что это была ложная. В итоге на эскалатор не пускают, лифт не работает, пошли по пожарной лестнице. Спустившись, поняли, что дверь закрыта. Вот тебе и спасайся, кто может. А вдруг реальное задымление», — возмутилась тюменка Дарья в группе «Мамочки Тюмень». В ТЦ «Остров» агентству URA.RU подтвердили сообщение о ложной пожарной тревоге. Однако, по словам сотрудника торгового центра, выходы были автоматически разблокированы. Закрылись они уже после сообщений о ложной тревоге. «У нас не блокируются пожарные выходы. Они открываются автоматически. Последовало сообщение, что тревога была ложной. И, так как она была ложной, двери все закрылись», — добавили в ТЦ. Агентство URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Тюменской области. Ответ на него ожидается.