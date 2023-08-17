17 августа 2023

Моор запустил второй и заключительный этап своей предвыборной кампании

© Служба новостей «URA.RU»
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, моор александр, квитка иван
Александр Моор дождался окончания отпусков своих подчиненных и запустил новый этап своей предвыборной кампании Фото:

В кампании по выборам губернатора Тюменской области начался второй этап, который завершится уже в день голосования — 10 сентября. Разделение на этапы связано со спецификой региона, где с середины июня на два месяца большинство жителей уезжают в отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«Избирательный штаб Александра Моора с середины мая провел в регионе несколько десятков бесплатных концертов под брендом „Культурного сотрудничества“, а второй этап запустил сейчас. Формальным поводом стала годовщина создания Тюменской области. Сегодня в ДК „Нефтяник“ собрали весь региональный истеблишмент, дав понять, что время отпусков закончилось — всем нужно быть на рабочих местах, работая на результат 10 сентября», — рассказал собеседник агентства.

Особенностью собрания стала новая система распространения приглашений. По данным URA.RU, их получили победители профессиональных конкурсов, лидеры мнений, чем было подчеркнут небюрократический характер мероприятия.

Однако и без административных сигналов не обошлось. Впервые были приглашены не только главы муниципалитетов, но и их заместители, главы поселений, непосредственно работающие с жителями территорий. Несколько источников агентства рассказали, что среди традиционных посетителей августовских собраний были недовольные, не получившие приглашений. Но в правительстве свое решение не изменили.

В своем выступлении Александр Моор перечислил многочисленные высокие экспертные оценки ситуации в регионе, особо отметил «СИБУР» за беспрецедентные объемы инвестирования и отдельно — за аэропорт в Тобольске. Церемония вручения званий «почетный гражданин Тюменской области» тоже демонстрировала многогранность региона (их получили два врача и один военный), но очень быстро перешла в собрание в поддержку спецоперации.

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В кампании по выборам губернатора Тюменской области начался второй этап, который завершится уже в день голосования — 10 сентября. Разделение на этапы связано со спецификой региона, где с середины июня на два месяца большинство жителей уезжают в отпуска. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона. «Избирательный штаб Александра Моора с середины мая провел в регионе несколько десятков бесплатных концертов под брендом „Культурного сотрудничества“, а второй этап запустил сейчас. Формальным поводом стала годовщина создания Тюменской области. Сегодня в ДК „Нефтяник“ собрали весь региональный истеблишмент, дав понять, что время отпусков закончилось — всем нужно быть на рабочих местах, работая на результат 10 сентября», — рассказал собеседник агентства. Особенностью собрания стала новая система распространения приглашений. По данным URA.RU, их получили победители профессиональных конкурсов, лидеры мнений, чем было подчеркнут небюрократический характер мероприятия. Однако и без административных сигналов не обошлось. Впервые были приглашены не только главы муниципалитетов, но и их заместители, главы поселений, непосредственно работающие с жителями территорий. Несколько источников агентства рассказали, что среди традиционных посетителей августовских собраний были недовольные, не получившие приглашений. Но в правительстве свое решение не изменили. В своем выступлении Александр Моор перечислил многочисленные высокие экспертные оценки ситуации в регионе, особо отметил «СИБУР» за беспрецедентные объемы инвестирования и отдельно — за аэропорт в Тобольске. Церемония вручения званий «почетный гражданин Тюменской области» тоже демонстрировала многогранность региона (их получили два врача и один военный), но очень быстро перешла в собрание в поддержку спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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