Путин назначил нового замглавы Росгвардии 18 августа 2023 в 20:42 Размер текста - 17 + Владимир Путин назначил Алексея Воробьева новым замглавы Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новым заместителем главы Росгвардии назначен командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии Алексей Воробьев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Указом президента РФ — командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев назначен заместителем директора ведомства. Он будет курировать военно-политическую работу Росгвардии», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Воробьев служил в спецназе, участвовал в конфликтах во многих военных точках. Затем он служил МВД, Федеральной службе охраны, Федеральной таможенной службе, был секретарем Совбеза и председателем правительства Ингушетии. Также он возглавлял департамент спорта города Москвы. С 2017 года он вернулся в Росгвардию. Владимир Путин в начале августа также дал Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую технику. Также предлагалось усилить ведомство спецназом. Новым заместителем главы Росгвардии назначен командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии Алексей Воробьев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Указом президента РФ — командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев назначен заместителем директора ведомства. Он будет курировать военно-политическую работу Росгвардии», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Воробьев служил в спецназе, участвовал в конфликтах во многих военных точках. Затем он служил МВД, Федеральной службе охраны, Федеральной таможенной службе, был секретарем Совбеза и председателем правительства Ингушетии. Также он возглавлял департамент спорта города Москвы. С 2017 года он вернулся в Росгвардию. Владимир Путин в начале августа также дал Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую технику. Также предлагалось усилить ведомство спецназом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям