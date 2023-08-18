Путин назначил нового замглавы Росгвардии

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин назначил Алексея Воробьева новым замглавы Росгвардии Фото:

Новым заместителем главы Росгвардии назначен командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии Алексей Воробьев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Указом президента РФ — командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев назначен заместителем директора ведомства. Он будет курировать военно-политическую работу Росгвардии», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что Воробьев служил в спецназе, участвовал в конфликтах во многих военных точках. Затем он служил МВД, Федеральной службе охраны, Федеральной таможенной службе, был секретарем Совбеза и председателем правительства Ингушетии. Также он возглавлял департамент спорта города Москвы. С 2017 года он вернулся в Росгвардию.

Владимир Путин в начале августа также дал Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую технику. Также предлагалось усилить ведомство спецназом.

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Новым заместителем главы Росгвардии назначен командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии Алексей Воробьев. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. «Указом президента РФ — командующий Северо-Западного округа войск национальной гвардии генерал-лейтенант Алексей Воробьев назначен заместителем директора ведомства. Он будет курировать военно-политическую работу Росгвардии», — написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Воробьев служил в спецназе, участвовал в конфликтах во многих военных точках. Затем он служил МВД, Федеральной службе охраны, Федеральной таможенной службе, был секретарем Совбеза и председателем правительства Ингушетии. Также он возглавлял департамент спорта города Москвы. С 2017 года он вернулся в Росгвардию. Владимир Путин в начале августа также дал Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую технику. Также предлагалось усилить ведомство спецназом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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