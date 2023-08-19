В центре Екатеринбурге одновременно произошло два ДТП. Фото, видео

20 августа 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

На обоих местах происшествиях работают сотрудники ГИБДД Фото: Сергей Русанов © URA.RU В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU. «На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили. Фото: Илья Бабаков © URA.RU Фото: Илья Бабаков © URA.RU Фото: Илья Бабаков © URA.RU Фото: Илья Бабаков © URA.RU

В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU. «На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.