На обоих местах происшествиях работают сотрудники ГИБДД
В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU.
«На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU
Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.
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