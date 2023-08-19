19 августа 2023

В центре Екатеринбурге одновременно произошло два ДТП. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Пермь, перекрытие движения, экипаж дпс, экипаж гибдд
На обоих местах происшествиях работают сотрудники ГИБДД Фото:

В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU.

«На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU

Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.

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В центре Екатеринбурга утром 20 августа одновременно произошло два ДТП. Первая авария произошла на перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина, где столкнулись автобус с легковушкой Lada Kalina, сообщил читатель URA.RU. «На перекрестке улиц Карла-Либкнехта — Ленина легковушка Lada врезалась в автобус. Рядом на улице Малышева водитель Hyundai Solaris сбил пьяного мужчину. На обоих местах происшествия работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи», — сообщил читатель URA.RU Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответы не поступили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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