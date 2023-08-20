Александру Моору пообещали новые пригородные поезда. Видео

СвЖД показала Александру Моору отечественные электрички

21 августа 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области оценил, насколько комфортны электрички, на 100% собранные в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Свердловская железная дорога» планирует поставить в Тюменскую область несколько электропоездов, на 100% собранных в России. Оценку качеству и комфортности составов дал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор. «В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии», — заявил Моор. Известно, что в новых электричках предусмотрены зарядки для гаджетов, а так же выделены места для инвалидов на колясках. Составы будут курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, однако сроки поставок пока неизвестны.

«Свердловская железная дорога» планирует поставить в Тюменскую область несколько электропоездов, на 100% собранных в России. Оценку качеству и комфортности составов дал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор. «В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии», — заявил Моор. Известно, что в новых электричках предусмотрены зарядки для гаджетов, а так же выделены места для инвалидов на колясках. Составы будут курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, однако сроки поставок пока неизвестны.