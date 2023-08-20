20 августа 2023
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Александру Моору пообещали новые пригородные поезда. Видео

СвЖД показала Александру Моору отечественные электрички
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области оценил, насколько комфортны электрички, на 100% собранные в России Фото:

«Свердловская железная дорога» планирует поставить в Тюменскую область несколько электропоездов, на 100% собранных в России. Оценку качеству и комфортности составов дал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

«В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии», — заявил Моор.

Известно, что в новых электричках предусмотрены зарядки для гаджетов, а так же выделены места для инвалидов на колясках. Составы будут курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, однако сроки поставок пока неизвестны.

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«Свердловская железная дорога» планирует поставить в Тюменскую область несколько электропоездов, на 100% собранных в России. Оценку качеству и комфортности составов дал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор. «В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии», — заявил Моор. Известно, что в новых электричках предусмотрены зарядки для гаджетов, а так же выделены места для инвалидов на колясках. Составы будут курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, однако сроки поставок пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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