«Свердловская железная дорога» планирует поставить в Тюменскую область несколько электропоездов, на 100% собранных в России. Оценку качеству и комфортности составов дал в своем telegram-канале губернатор региона Александр Моор.
«В поезде около 600 мест для пассажиров, в вагонах комфортные сидения, система кондиционирования, просторные санитарные комнаты, электронные табло. Состав сделан в России. Здесь применены все самые современные технологии», — заявил Моор.
Известно, что в новых электричках предусмотрены зарядки для гаджетов, а так же выделены места для инвалидов на колясках. Составы будут курсировать на пригородных маршрутах Тюменской области, однако сроки поставок пока неизвестны.
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