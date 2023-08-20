В центре Тюмени появился арт-объект, посвященный Александру Моору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штаб кандидата Александра Моора сумел использовать молодежное ноу-хау на выборах губернатора Тюменской области. Его пиарщики первыми в стране сделали из популярных у молодежи морских контейнеров, которые являются местом притяжения городского сообщества, точку агитации. Сооружение поставили на одном из самых проходимых участков набережной реки Туры в Тюмени.

Внутри контейнеров проводятся экскурсии, где волонтеры рассказывают об успехах Моора на посту губернатора и о его планах по развитию региона на грядущий пятилетний срок. Есть смотровая площадка с видом на реку и набережную. Технология провоцирует людей делать фотографии и выкладывать их в социальных сетях.

Так, команда кандидата отошла от привычных всем информационных шатров, которые использовали еще с 2014 года. В тюменских соцсетях уже называли конструкцию «концептуальным искусством». По данным инсайдеров URA.RU, инициатором этого пиар-проекта выступили чиновники из департамента общественных связей и массовых коммуникаций.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Моор запустил второй и заключительный этап своей предвыборной кампании. В выборах губернатора также участвуют кандидаты Иван Левченко (КПРФ), Денис Садовников (ЛДПР) и Владимир Пискайкин (СРЗП)