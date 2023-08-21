Сотрудники правительства Тюменской области массово избавляются от iPhone

22 августа 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Чиновники тюменского правительства в спешке меняют гаджеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники правительства Тюменской области массово меняют iPhone на Android-смартфоны. Хотя официального распоряжения еще не поступало, чиновники уверены, что в скором времени использовать гаджеты Apple запретят. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политтусовки. «Потом (когда выйдет распоряжение) придется менять в спешке. Лучше подготовиться заранее. Если нужно заменить старый телефон на новый, iPhone никто не берет», — рассказывают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. На смену телефона сотрудников подталкивают обсуждения запретов на федеральном уровне, а также слухи внутри коллектива. Ранее пользоваться смартфонами американской фирмы запретили сотрудникам тюменского Соцфонда.

Сотрудники правительства Тюменской области массово меняют iPhone на Android-смартфоны. Хотя официального распоряжения еще не поступало, чиновники уверены, что в скором времени использовать гаджеты Apple запретят. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политтусовки. «Потом (когда выйдет распоряжение) придется менять в спешке. Лучше подготовиться заранее. Если нужно заменить старый телефон на новый, iPhone никто не берет», — рассказывают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. На смену телефона сотрудников подталкивают обсуждения запретов на федеральном уровне, а также слухи внутри коллектива. Ранее пользоваться смартфонами американской фирмы запретили сотрудникам тюменского Соцфонда.