Сотрудники правительства Тюменской области массово избавляются от iPhone

Сотрудники правительства Тюменской области массово меняют iPhone на Android-смартфоны. Хотя официального распоряжения еще не поступало, чиновники уверены, что в скором времени использовать гаджеты Apple запретят. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политтусовки.
«Потом (когда выйдет распоряжение) придется менять в спешке. Лучше подготовиться заранее. Если нужно заменить старый телефон на новый, iPhone никто не берет», — рассказывают инсайдеры.
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.
На смену телефона сотрудников подталкивают обсуждения запретов на федеральном уровне, а также слухи внутри коллектива. Ранее пользоваться смартфонами американской фирмы запретили сотрудникам тюменского Соцфонда.
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