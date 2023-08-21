21 августа 2023

Сотрудники правительства Тюменской области массово избавляются от iPhone

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, депутат, телефон, айпад, чиновник, планшет
Чиновники тюменского правительства в спешке меняют гаджеты Фото:

Сотрудники правительства Тюменской области массово меняют iPhone на Android-смартфоны. Хотя официального распоряжения еще не поступало, чиновники уверены, что в скором времени использовать гаджеты Apple запретят. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политтусовки.

«Потом (когда выйдет распоряжение) придется менять в спешке. Лучше подготовиться заранее. Если нужно заменить старый телефон на новый, iPhone никто не берет», — рассказывают инсайдеры.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

На смену телефона сотрудников подталкивают обсуждения запретов на федеральном уровне, а также слухи внутри коллектива. Ранее пользоваться смартфонами американской фирмы запретили сотрудникам тюменского Соцфонда.

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Сотрудники правительства Тюменской области массово меняют iPhone на Android-смартфоны. Хотя официального распоряжения еще не поступало, чиновники уверены, что в скором времени использовать гаджеты Apple запретят. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из политтусовки. «Потом (когда выйдет распоряжение) придется менять в спешке. Лучше подготовиться заранее. Если нужно заменить старый телефон на новый, iPhone никто не берет», — рассказывают инсайдеры. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. На смену телефона сотрудников подталкивают обсуждения запретов на федеральном уровне, а также слухи внутри коллектива. Ранее пользоваться смартфонами американской фирмы запретили сотрудникам тюменского Соцфонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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