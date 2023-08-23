Пермяки стали чаще увольняться с работы

Чаще всего пермяки увольняются по собственному желанию
Весной и летом жители Пермского края стали резко увольняться с работы. Трудовые договоры во втором квартале 2023 года расторгли 48,8 тысячи сотрудников. Это на 40,4% больше, чем в первом квартале. Такие данные приводит Пермьстат.
«По различным причинам во II квартале из организаций выбыло 49,8 тыс. работников. Это на 40,4% больше, чем в I квартале 2023 года», — сказано в статистике.
Большая часть сотрудников (75,4%) уволена по собственному желанию. Многие покинули организации обрабатывающих производств. Самый маленький процент увольняющихся в фирмах, которые занимаются предоставлением прочих видов услуг.
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