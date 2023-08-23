23 августа 2023

Пермяки стали чаще увольняться с работы

Пермьстат: весной с работы уволились 48 тысяч пермяков
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего пермяки увольняются по собственному желанию Фото:

Весной и летом жители Пермского края стали резко увольняться с работы. Трудовые договоры во втором квартале 2023 года расторгли 48,8 тысячи сотрудников. Это на 40,4% больше, чем в первом квартале. Такие данные приводит Пермьстат.

«По различным причинам во II квартале из организаций выбыло 49,8 тыс. работников. Это на 40,4% больше, чем в I квартале 2023 года», — сказано в статистике.

Большая часть сотрудников (75,4%) уволена по собственному желанию. Многие покинули организации обрабатывающих производств. Самый маленький процент увольняющихся в фирмах, которые занимаются предоставлением прочих видов услуг.

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Весной и летом жители Пермского края стали резко увольняться с работы. Трудовые договоры во втором квартале 2023 года расторгли 48,8 тысячи сотрудников. Это на 40,4% больше, чем в первом квартале. Такие данные приводит Пермьстат. «По различным причинам во II квартале из организаций выбыло 49,8 тыс. работников. Это на 40,4% больше, чем в I квартале 2023 года», — сказано в статистике. Большая часть сотрудников (75,4%) уволена по собственному желанию. Многие покинули организации обрабатывающих производств. Самый маленький процент увольняющихся в фирмах, которые занимаются предоставлением прочих видов услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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