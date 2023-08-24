Акция «Ночь кино» пройдет в 69 кинозалах Тюменской области. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинотеатр. Курган , кинотеатр, зрители
В Тюмени будет четыре площадки, участвующие в акции Фото:

Тюменская область примет участие в восьмой всероссийской акции «Ночь кино» и бесплатно покажет фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник» в 69 кинотеатрах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента культуры региона.

«26 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки региона проведут для гостей открытые показы известных фильмов. Киносеансы пройдут на 69 площадках муниципальных и государственных учреждений культуры», — рассказали в пресс-службе депкультуры. Среди фильмов были выбраны: семейная комедия «Чебурашка», драма «Вызов» и военно-историческая драма «Праведник».

В Тюмени фильмы покажут в четырех местах. Среди них: ДК «Поиск», центр культуры и творчества «Современник», арт-пространство на площади 400-летия Тюмени, музей «Россия — Моя история». Начало показов на каждой территории планируется в 16:00.

В других городах и населенных пунктах расписание может отличаться от тюменского. Единым для всех остается порядок показа фильмов: сначала покажут «Чебурашку», затем «Вызов» и «Праведник».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменская область примет участие в восьмой всероссийской акции «Ночь кино» и бесплатно покажет фильмы «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник» в 69 кинотеатрах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента культуры региона. «26 августа кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки региона проведут для гостей открытые показы известных фильмов. Киносеансы пройдут на 69 площадках муниципальных и государственных учреждений культуры», — рассказали в пресс-службе депкультуры. Среди фильмов были выбраны: семейная комедия «Чебурашка», драма «Вызов» и военно-историческая драма «Праведник». В Тюмени фильмы покажут в четырех местах. Среди них: ДК «Поиск», центр культуры и творчества «Современник», арт-пространство на площади 400-летия Тюмени, музей «Россия — Моя история». Начало показов на каждой территории планируется в 16:00. В других городах и населенных пунктах расписание может отличаться от тюменского. Единым для всех остается порядок показа фильмов: сначала покажут «Чебурашку», затем «Вызов» и «Праведник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...