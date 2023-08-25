В Тюменской области начали продавать поддельные разрешения на работу в такси

С 1 сентября 2023 года для работы в такси потребуется разрешение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В закрытых анонимных telegram-каналах появились объявления, в которых жителям Тюменской области предлагают купить поддельные разрешения для работы в такси. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. 1 сентября 2023 года вступает в сило ФЗ № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», который предусматривает ужесточение требований к водителям, работающим в такси. Одно из них — наличие разрешения на работу.

«Таксистам предлагают купить не физическое разрешение — то есть, сам документ. А, так называемый, скриншот. То есть, фотографию, которая была отредактирована с помощью специальных программ. Через Фотошоп в документ вносятся данные о водителе и автомобиле. Затем это фото загружается в рабочую программу „Яндекс. Go“, и водителя выпускают на линию», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

При этом, за подделку, изготовление или оборот поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность. Согласно ч.3 ст. 327 УК РФ, за совершение подобных преступлений можно получить до одного года лишения свободы.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что тюменские таксисты, сотрудничавшие с «Яндекс. Go», массово уходят от агрегатора на нелегальный рынок пассажироперевозок. По мнению источников URA.RU, это может привести к тому, что между таксистами начнут происходить стычки и потасовки.