28 августа 2023

Тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового кавалера

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина с ножом напала на бывшего мужа Фото:

Жительница Тюменского района обвиняется в убийстве бывшего супруга, которого она зарезала во время вечеринки с новым сожителем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, 26 августа 46-летняя обвиняемая распивала спиртное со своим сожителем и 48-летним бывшим мужем. В ходе застолья между бывшими супругами произошла ссора, в результате которой женщина ножом нанесла потерпевшему удар в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление произошло в селе Червишево Тюменского района. В настоящее время ожидается вердикт о мере пресечения для обвиняемой. Следствие просит отправить ее под арест.

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Жительница Тюменского района обвиняется в убийстве бывшего супруга, которого она зарезала во время вечеринки с новым сожителем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области. «По версии следствия, 26 августа 46-летняя обвиняемая распивала спиртное со своим сожителем и 48-летним бывшим мужем. В ходе застолья между бывшими супругами произошла ссора, в результате которой женщина ножом нанесла потерпевшему удар в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление произошло в селе Червишево Тюменского района. В настоящее время ожидается вердикт о мере пресечения для обвиняемой. Следствие просит отправить ее под арест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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