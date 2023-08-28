Тюменка зарезала бывшего мужа на глазах у нового кавалера

Женщина с ножом напала на бывшего мужа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Тюменского района обвиняется в убийстве бывшего супруга, которого она зарезала во время вечеринки с новым сожителем. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«По версии следствия, 26 августа 46-летняя обвиняемая распивала спиртное со своим сожителем и 48-летним бывшим мужем. В ходе застолья между бывшими супругами произошла ссора, в результате которой женщина ножом нанесла потерпевшему удар в область груди. От полученного ранения мужчина скончался на месте», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление произошло в селе Червишево Тюменского района. В настоящее время ожидается вердикт о мере пресечения для обвиняемой. Следствие просит отправить ее под арест.