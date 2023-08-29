29 августа 2023

Крупный пермский девелопер построит жилье на месте завода

«Орсо групп» возведет 60 тысяч квадратных метров жилья в Перми на месте бывшего завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, арматура, котлован, строительство, стройка
Застройкой займутся после заключения договора с властями Фото:

Крупный девелопер «Орсо групп» построит 60 тысяч квадратных метров жилья на месте бывшего лакокрасочного завода в Перми. Застройкой займутся с помощью заключения договора с краевыми властями о комплексном развитии территории.

«Девелопер „Орсо групп“ намерен возвести на территории бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1, не менее 60 тыс. кв. м жилья», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на гендиректора девелопера Михаила Бесфамильного. Договор о комплексном развитии территории планируется заключить в ближайшие месяцы.

«Орсо групп» приобрела цеха завода и арендовала территорию под строениями площадью в 1,5 га в 2022 году. В этом году компания стала владельцем еще 4,9 тысяч кв. метров земли. Также девелопер построит на территории бывшего завода физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи кв. метров. Здание планируют передать городским властям, которые уже направили заявление об установлении зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений в комиссию по землепользованию и получили одобрение.

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Крупный девелопер «Орсо групп» построит 60 тысяч квадратных метров жилья на месте бывшего лакокрасочного завода в Перми. Застройкой займутся с помощью заключения договора с краевыми властями о комплексном развитии территории. «Девелопер „Орсо групп“ намерен возвести на территории бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1, не менее 60 тыс. кв. м жилья», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на гендиректора девелопера Михаила Бесфамильного. Договор о комплексном развитии территории планируется заключить в ближайшие месяцы. «Орсо групп» приобрела цеха завода и арендовала территорию под строениями площадью в 1,5 га в 2022 году. В этом году компания стала владельцем еще 4,9 тысяч кв. метров земли. Также девелопер построит на территории бывшего завода физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи кв. метров. Здание планируют передать городским властям, которые уже направили заявление об установлении зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений в комиссию по землепользованию и получили одобрение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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