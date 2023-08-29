Крупный пермский девелопер построит жилье на месте завода

«Орсо групп» возведет 60 тысяч квадратных метров жилья в Перми на месте бывшего завода

30 августа 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Застройкой займутся после заключения договора с властями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Крупный девелопер «Орсо групп» построит 60 тысяч квадратных метров жилья на месте бывшего лакокрасочного завода в Перми. Застройкой займутся с помощью заключения договора с краевыми властями о комплексном развитии территории. «Девелопер „Орсо групп“ намерен возвести на территории бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1, не менее 60 тыс. кв. м жилья», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на гендиректора девелопера Михаила Бесфамильного. Договор о комплексном развитии территории планируется заключить в ближайшие месяцы. «Орсо групп» приобрела цеха завода и арендовала территорию под строениями площадью в 1,5 га в 2022 году. В этом году компания стала владельцем еще 4,9 тысяч кв. метров земли. Также девелопер построит на территории бывшего завода физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи кв. метров. Здание планируют передать городским властям, которые уже направили заявление об установлении зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений в комиссию по землепользованию и получили одобрение.

Крупный девелопер «Орсо групп» построит 60 тысяч квадратных метров жилья на месте бывшего лакокрасочного завода в Перми. Застройкой займутся с помощью заключения договора с краевыми властями о комплексном развитии территории. «Девелопер „Орсо групп“ намерен возвести на территории бывшего лакокрасочного завода на ул. Левченко, 1, не менее 60 тыс. кв. м жилья», — сообщает «Коммерсантъ-Пермь» со ссылкой на гендиректора девелопера Михаила Бесфамильного. Договор о комплексном развитии территории планируется заключить в ближайшие месяцы. «Орсо групп» приобрела цеха завода и арендовала территорию под строениями площадью в 1,5 га в 2022 году. В этом году компания стала владельцем еще 4,9 тысяч кв. метров земли. Также девелопер построит на территории бывшего завода физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью 1,5 тысячи кв. метров. Здание планируют передать городским властям, которые уже направили заявление об установлении зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений в комиссию по землепользованию и получили одобрение.