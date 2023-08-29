Военкомат дважды попытался отправить в армию негодного к службе тюменца

30 августа 2023 в 18:56 Размер текста - 17 +

Тюменца освободили от призыва, но военкомат все равно решил отправить его в армию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени военкомат во второй раз попытался призвать в армию мужчину, который несколько лет назад был признан негодным к службе в мирное время. Информация содержится в судебном акте по делу. «Во время призыва 2020-го года истца признали годным к службе с незначительными ограничениями. Мужчина не согласился и подал иск. По итогам судебной экспертизы решение призывной комиссии признали незаконным и обязали ее зачислить тюменца в запас. Однако в 2023 году мужчину вновь призвали на срочную службу», — говорится в судебном акте. Во время весеннего призыва текущего года тюменец снова получил категорию «Б3» (годен с незначительными ограничениями). Мужчина опять пришлось обращаться в суд, где установили, что с заболеванием, имеющемся у истца, выздоровление наступить не может. А значит, его категория по-прежнему «В», которая освобождает граждан от призыва в мирное время. В результате решение призывной комиссии Ленинского административного округа вновь признали нарушающим права тюменца. Военный комиссариат обязали зачислить его в запас.

В Тюмени военкомат во второй раз попытался призвать в армию мужчину, который несколько лет назад был признан негодным к службе в мирное время. Информация содержится в судебном акте по делу. «Во время призыва 2020-го года истца признали годным к службе с незначительными ограничениями. Мужчина не согласился и подал иск. По итогам судебной экспертизы решение призывной комиссии признали незаконным и обязали ее зачислить тюменца в запас. Однако в 2023 году мужчину вновь призвали на срочную службу», — говорится в судебном акте. Во время весеннего призыва текущего года тюменец снова получил категорию «Б3» (годен с незначительными ограничениями). Мужчина опять пришлось обращаться в суд, где установили, что с заболеванием, имеющемся у истца, выздоровление наступить не может. А значит, его категория по-прежнему «В», которая освобождает граждан от призыва в мирное время. В результате решение призывной комиссии Ленинского административного округа вновь признали нарушающим права тюменца. Военный комиссариат обязали зачислить его в запас.