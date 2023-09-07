В интернете опубликовали поддельный документ о выплатах для ветеранов ЧВК

07 сентября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Минтруд РФ не сообщал о пересмотре льгот для бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В интернете от имени Минтруда РФ распространяется документ о пересмотре социальных выплат для представителей ЧВК «Вагнер». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что такой бумаги нет на официальном интернет-портале правовой информации. Документ якобы адресован высшим должностным лицам субъектов России. «Прошу вас взять под личный контроль пересмотр всех решений, принятых в вашем регионе относительно назначения льгот и социальных выплат данной категории граждан», — указано в распространяемом в сети сообщении в адрес губернаторов. Однако главы субъектов по закону не могут следить за правомерностью предоставления таких выплат. Кроме того, соответствующих заявлений от Минтруда не поступало. Документа нет на сайте ведомства, а также на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются все подобные бумаги. Получить дополнительный комментарий в Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту URA.RU не удалось. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что социальные выплаты и льготы представители ЧВК «Вагнер» могут получать после заключения договора с Министерством обороны. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны — не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», — цитирует президента РИА Новости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В интернете от имени Минтруда РФ распространяется документ о пересмотре социальных выплат для представителей ЧВК «Вагнер». В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков стало известно, что такой бумаги нет на официальном интернет-портале правовой информации. Документ якобы адресован высшим должностным лицам субъектов России. «Прошу вас взять под личный контроль пересмотр всех решений, принятых в вашем регионе относительно назначения льгот и социальных выплат данной категории граждан», — указано в распространяемом в сети сообщении в адрес губернаторов. Однако главы субъектов по закону не могут следить за правомерностью предоставления таких выплат. Кроме того, соответствующих заявлений от Минтруда не поступало. Документа нет на сайте ведомства, а также на официальном интернет-портале правовой информации, где публикуются все подобные бумаги. Получить дополнительный комментарий в Министерстве труда и социальной защиты корреспонденту URA.RU не удалось. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что социальные выплаты и льготы представители ЧВК «Вагнер» могут получать после заключения договора с Министерством обороны. «Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что, если нет контракта с государством, с Министерством обороны — не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства», — цитирует президента РИА Новости.