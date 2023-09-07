В Германии обесценили передачу ВСУ опасного оружия США

Spiegel: снаряды с обедненным ураном не помогут Украине

08 сентября 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Снаряды с обедненным ураном чуть эффективнее обычных боеприпасов, уточнил Кристиан Меллинг Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад поставляет Украине, не поменяют ситуацию на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт из Немецкого общества международных отношений Кристиан Меллинг. Новость по теме Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном «Урановые боеприпасы, конечно, не меняют правила игры для Украины», — подчеркнул военный аналитик Кристиан Меллинг. Его слова передает немецкий журнал Spiegel. Он подчеркнул, что такие снаряды чуть более эффективны обычных, но не более. В марте 2023 года Великобритания отправила Киеву снаряды с обедненным ураном. В ООН и Европарламенте осудили данное решение. В США также согласовали отправку таких боеприпасов. В МИД РФ подчеркивали, что урановые боеприпасы приводят к радиационному заражению украинской территории. В бундестаге (ФРГ) также выступили против поставок таких боеприпасов, передает RT.

Боеприпасы с обедненным ураном, которые Запад поставляет Украине, не поменяют ситуацию на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт из Немецкого общества международных отношений Кристиан Меллинг. «Урановые боеприпасы, конечно, не меняют правила игры для Украины», — подчеркнул военный аналитик Кристиан Меллинг. Его слова передает немецкий журнал Spiegel. Он подчеркнул, что такие снаряды чуть более эффективны обычных, но не более. В марте 2023 года Великобритания отправила Киеву снаряды с обедненным ураном. В ООН и Европарламенте осудили данное решение. В США также согласовали отправку таких боеприпасов. В МИД РФ подчеркивали, что урановые боеприпасы приводят к радиационному заражению украинской территории. В бундестаге (ФРГ) также выступили против поставок таких боеприпасов, передает RT.