Статусный пермский чиновник призвал земляков сдавать беспилотники

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов попросил жителей сдать беспилотники в мэрию. Об этом чиновник рассказал в соцсети.
«Если у вас есть дроны, которые не используются или требуют небольшого ремонта, то у нас есть замечательная возможность использовать их в обучении людей, стремящихся идти на службу в армию. Предлагаем принести ваши дроны в администрацию Кировского района», — написал в посте Борисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам чиновника, уже имеются специалисты, которые смогут починить принесенные горожанами дроны. Он добавил, что беспилотники станут ценным инструментом для обучения новичков основам пилотирования и спасательной деятельности.
Ранее в Пермском крае был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности промышленных и стратегических объектов.
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