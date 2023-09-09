Статусный пермский чиновник призвал земляков сдавать беспилотники

Глава Кировского района Перми попросил горожан принести дроны в мэрию

10 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

В Перми чиновник призвал горожан сдать в мэрию свои дроны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Кировского района Перми Михаил Борисов попросил жителей сдать беспилотники в мэрию. Об этом чиновник рассказал в соцсети. «Если у вас есть дроны, которые не используются или требуют небольшого ремонта, то у нас есть замечательная возможность использовать их в обучении людей, стремящихся идти на службу в армию. Предлагаем принести ваши дроны в администрацию Кировского района», — написал в посте Борисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам чиновника, уже имеются специалисты, которые смогут починить принесенные горожанами дроны. Он добавил, что беспилотники станут ценным инструментом для обучения новичков основам пилотирования и спасательной деятельности. Ранее в Пермском крае был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности промышленных и стратегических объектов.

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов попросил жителей сдать беспилотники в мэрию. Об этом чиновник рассказал в соцсети. «Если у вас есть дроны, которые не используются или требуют небольшого ремонта, то у нас есть замечательная возможность использовать их в обучении людей, стремящихся идти на службу в армию. Предлагаем принести ваши дроны в администрацию Кировского района», — написал в посте Борисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам чиновника, уже имеются специалисты, которые смогут починить принесенные горожанами дроны. Он добавил, что беспилотники станут ценным инструментом для обучения новичков основам пилотирования и спасательной деятельности. Ранее в Пермском крае был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности промышленных и стратегических объектов.