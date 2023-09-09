09 сентября 2023
08 сентября 2023

Статусный пермский чиновник призвал земляков сдавать беспилотники

Глава Кировского района Перми попросил горожан принести дроны в мэрию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми чиновник призвал горожан сдать в мэрию свои дроны Фото:

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов попросил жителей сдать беспилотники в мэрию. Об этом чиновник рассказал в соцсети.

«Если у вас есть дроны, которые не используются или требуют небольшого ремонта, то у нас есть замечательная возможность использовать их в обучении людей, стремящихся идти на службу в армию. Предлагаем принести ваши дроны в администрацию Кировского района», — написал в посте Борисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам чиновника, уже имеются специалисты, которые смогут починить принесенные горожанами дроны. Он добавил, что беспилотники станут ценным инструментом для обучения новичков основам пилотирования и спасательной деятельности.

Ранее в Пермском крае был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности промышленных и стратегических объектов.

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Глава Кировского района Перми Михаил Борисов попросил жителей сдать беспилотники в мэрию. Об этом чиновник рассказал в соцсети. «Если у вас есть дроны, которые не используются или требуют небольшого ремонта, то у нас есть замечательная возможность использовать их в обучении людей, стремящихся идти на службу в армию. Предлагаем принести ваши дроны в администрацию Кировского района», — написал в посте Борисов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам чиновника, уже имеются специалисты, которые смогут починить принесенные горожанами дроны. Он добавил, что беспилотники станут ценным инструментом для обучения новичков основам пилотирования и спасательной деятельности. Ранее в Пермском крае был введен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Эта мера направлена на обеспечение безопасности промышленных и стратегических объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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